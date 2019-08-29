Украина

Обмен начался? Появились важные сведения из России

В России Telegram-каналы сообщают о прибытии колонны автозаков на подмосковный аэродром Астафьево, которых в небе сопровождают вертолеты. Об этом в сети сообщил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

При этом он выразил надежду, что речь идет об освобождении украинских политзаключенных.

«Вопрос обмена пленными движется к развязке? Ждем завтра Сенцова?», — написал Голобуцкий.

По сведениям российских медиа, среди передаваемых Украине — журналист Роман Сущенко, и, возможно, кто-то из военнопленных украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Напомним, о переводе части украинских политзаключенных в РФ в СИЗО «Лефортово» стало известно еще в середине августа.



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