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Обмен начался? Появились важные сведения из России
В России Telegram-каналы сообщают о прибытии колонны автозаков на подмосковный аэродром Астафьево, которых в небе сопровождают вертолеты. Об этом в сети сообщил украинский политолог Алексей Голобуцкий.
При этом он выразил надежду, что речь идет об освобождении украинских политзаключенных.
«Вопрос обмена пленными движется к развязке? Ждем завтра Сенцова?», — написал Голобуцкий.
По сведениям российских медиа, среди передаваемых Украине — журналист Роман Сущенко, и, возможно, кто-то из военнопленных украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Напомним, о переводе части украинских политзаключенных в РФ в СИЗО «Лефортово» стало известно еще в середине августа.
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