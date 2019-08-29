Зеленский отправил Кабмин на первое заседание

Украина

Новоизбранный Кабинет министров Украины уже сегодня, в четверг, проведет свое первое заседание. Об этом, сразу после перерыва в заседании Верховной Рады, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что его команда обещала, что в сжатые сроки приступит к реальной работе.

В частности, президент прервал процедуру увольнения генпрокурора Луценко и попросил Раду отпустить новоизбранный Кабмин на свое первое заседание.

«Есть такая просьба, думаю, что меня все поддержат. Мы обещали людям, что начинаем работать… все эти программы… у нас нет времени. Мы можем отпустить премьер-министра и новое созданное правительство. Они уже сегодня проводят заседание, идут работать», — отметил президент.

Сразу после назначения все новые члены Кабмина поехали в здание правительства.

Однако какие вопросы будут рассматриваться, ни Зеленский, ни новоизбранный премьер не сообщили. Транслировать их первое заседание также не будут.

Напомним, что сегодня Верховная Рада нового созыва на первом же заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука, которого ранее утвердила в должности.

В состав нового Кабинета Министров Украины вошли:

Алексей Гончарук — премьер-министр Украины;

Дмитрий Кулеба — вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров — вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова — министр финансов Украины;

Алексей Оржель — министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий — министр инфраструктуры Украины;

Елена Бабак — министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад — министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) — министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский — министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская — министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков — министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда — министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет — министр Кабинета Министров Украины;

Вадим Пристайко — министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк — министр обороны.

Денис Малюська — министр юстиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук обнародовал список кандидатов на посты в правительстве, а Рада 281 голосами проголосовала за новый состав Кабинета Министров.

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