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Новый Кабмин: кто и какое министерство возглавил
Новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук обнародовал список кандидатов на посты в правительстве, а Рада 281 голосами проголосовала за новый состав Кабинета Министров. Напомним, «ФАКТЫ» писали обо всех кадровых решениях Рады 9 созыва онлайн.
Так, на должность вице-премьер-министра Украины по европейской интеграции в Кабмине была предложена кандидатура экс-представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы.
Должность министра юстиции занял экс-глава правления «Офиса эффективного регулирования» Денис Малюська, а должность министра Кабинета Министров — создатель системы iGov Дмитрий Дубилет.
В правительстве появилась также должность вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации. Этот пост был предложен Михаилу Федорову.
Также создается министерство развития громад и территорий Украины (его возглавила Алена Бабак) и министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (Оксана Коляда).
Кроме того, утверждены:
- Оксана Маркарова — министром финансов;
- Анна Новосад — министром образования и науки Украины;
- Зоряна Скалецкая (Черненко) — министром здравоохранения.
- Юлия Соколовская — министром социальной политики Украины.
- Владимир Бородянский — министром по вопросам культуры, спорта и информационной политики;
- Алексей Оржель — министром энергетики и экологии.
Также пост министра внутренних дел занял действующий глава ведомства Арсен Аваков.
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