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Украина

Новый Кабмин: кто и какое министерство возглавил

21:14 29 августа 2019 403
Премьер-министр Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук обнародовал список кандидатов на посты в правительстве, а Рада 281 голосами проголосовала за новый состав Кабинета Министров. Напомним, «ФАКТЫ» писали обо всех кадровых решениях Рады 9 созыва онлайн.

Так, на должность вице-премьер-министра Украины по европейской интеграции в Кабмине была предложена кандидатура экс-представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы.

Должность министра юстиции занял экс-глава правления «Офиса эффективного регулирования» Денис Малюська, а должность министра Кабинета Министров — создатель системы iGov Дмитрий Дубилет.

В правительстве появилась также должность вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации. Этот пост был предложен Михаилу Федорову.

Также создается министерство развития громад и территорий Украины (его возглавила Алена Бабак) и министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (Оксана Коляда).

Кроме того, утверждены:

  • Оксана Маркарова — министром финансов;
  • Анна Новосад — министром образования и науки Украины;
  • Зоряна Скалецкая (Черненко) — министром здравоохранения.
  • Юлия Соколовская — министром социальной политики Украины.
  • Владимир Бородянский — министром по вопросам культуры, спорта и информационной политики;
  • Алексей Оржель — министром энергетики и экологии.

Также пост министра внутренних дел занял действующий глава ведомства Арсен Аваков.


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