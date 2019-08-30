Мир

Экс-футболист «Арсенала» похвастался в Сети видео со своей девушкой, танцующей топлес

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Дании Никлас Бендтнер выложил в интернет видео с танцами топлесс своей подруги модели Филин Рупсторфф. Об этом пишет «Евроспорт».

Сообщается, что 27 августа Филин отмечала 27-летие, и форвард решил поздравить ее необычным образом.

На фоне играет песня That's Amore Дина Мартина — все проходит очень романтично.

Но в объектив неожиданно попадает Филин.

Разместив видео с неизвестно какой целью, Бендтнер его затем удалил, однако ролик успели растянуть по другим ресурсам.

Издание напоминает, что Николас Бендтнер считался одним из лучших датских нападающих своего времени, что нашло отражение в его прозвищах «Лорд» и «Император». С 16 лет он играл за различные команды лондонского «Арсенала». Дважды отдавался в аренды — в «Бирмингем» и «Сандерленд». В 2012 году датчанин перешел в «Ювентус», где дела пошли неважно. За ним закрепилась слава нападающего, «играющего в сборной лучше, чем в клубе».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году Никлас Бендтнер был приговорен к 50 суткам тюрьмы. Причиной стало неподобающее поведение футболиста: в Копенгагене он повздорил с водителем такси и ударил его, сломав мужчине челюсть. Позже Никлас принес извинения, однако наказания не избежал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter