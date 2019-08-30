- 04:50 Экс-футболист «Арсенала» похвастался в Сети видео со своей девушкой, танцующей топлес
- 04:11 Петросян засветился на “Новой волне" с молодой любовницей: в сеть попало видео
- 03:15 Состоялся обмен пленными между Украиной и Россией, — СМИ
- 02:55 Рада с нарушением регламента закрыла первую сессию и ушла на перерыв до 3 сентября
- 02:25 Подруга «вора в законе» Гули порадовала его откровенной фотосессией в день рождения (ФОТО)
- 01:47 Названо условие, при котором Путин помилует украинских узников Кремля
- 01:15 Лето, прощай? У берегов Кирилловки снова бушует шторм
- 00:54 Рада сделала важный шаг к снятию депутатской неприкосновенности
- 00:54 У экс-тренера «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
- 00:21 Трамп отменил визит в Польшу, где должен был встретиться с Зеленским: названа причина
- 00:01 Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы: известны возможные соперники «Динамо» и «Александрии»
- 29.08 23:52 Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка: кто он и что о нем известно
Экс-футболист «Арсенала» похвастался в Сети видео со своей девушкой, танцующей топлес
Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Дании Никлас Бендтнер выложил в интернет видео с танцами топлесс своей подруги модели Филин Рупсторфф. Об этом пишет «Евроспорт».
Сообщается, что 27 августа Филин отмечала 27-летие, и форвард решил поздравить ее необычным образом.
На фоне играет песня That's Amore Дина Мартина — все проходит очень романтично.
Но в объектив неожиданно попадает Филин.
Разместив видео с неизвестно какой целью, Бендтнер его затем удалил, однако ролик успели растянуть по другим ресурсам.
Издание напоминает, что Николас Бендтнер считался одним из лучших датских нападающих своего времени, что нашло отражение в его прозвищах «Лорд» и «Император». С 16 лет он играл за различные команды лондонского «Арсенала». Дважды отдавался в аренды — в «Бирмингем» и «Сандерленд». В 2012 году датчанин перешел в «Ювентус», где дела пошли неважно. За ним закрепилась слава нападающего, «играющего в сборной лучше, чем в клубе».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году Никлас Бендтнер был приговорен к 50 суткам тюрьмы. Причиной стало неподобающее поведение футболиста: в Копенгагене он повздорил с водителем такси и ударил его, сломав мужчине челюсть. Позже Никлас принес извинения, однако наказания не избежал.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..