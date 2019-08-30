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Кабмин в лицах: появился полный состав нового правительства Украины (фото)
В Украине с 29 августа новое правительство. Верховная Рада утвердила состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. В новом Кабмине 18 министров. По сравнению с прошлым составом КМУ стало больше женщин, появились очень длинные названия должностей из-за объединения министерств. Несмотря на заявленное тотальное обновление, ряду членов старого Кабмина удалось сохранить свои должности в новом правительстве.
Алексей Гончарук — премьер-министр Украины
Из старого состава правительства в новое перешли главы Минфина и МВД.
Оксана Маркарова — министр финансов Украины
Арсен Аваков — министр внутренних дел Украины
На пост главы МИД кандидат был известен сразу. А по поводу второго министра по президентской квоте дискуссии не прекращались до последнего дня.
Вадим Пристайко — министр иностранных дел
Андрей Загороднюк — министр обороны
В новом Кабмине появились несколько «осовремененных» должностей:
Дмитрий Кулеба — вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
Михаил Федоров — вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации
Несколько министерств были объединены, в результате чего должности министров звучат сложно и загадочно.
Алексей Оржель — министр энергетики и защиты окружающей среды Украины
Оксана Коляда (Гаврилюк) — министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Также в новое правительство вошли:
- Тимофей Милованов — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Владислав Криклий — министр инфраструктуры Украины;
- Елена Бабак — министр развития общин и территорий Украины;
- Анна Новосад — министр образования и науки Украины;
- Зоряна Скалецкая (Черненко) — министр здравоохранения Украины;
- Владимир Бородянский — министр культуры, молодежи и спорта Украины;
- Юлия Соколовская — министр социальной политики Украины;
- Дмитрий Дубилет — министр Кабинета Министров Украины;
- Денис Малюська — министр юстиции.
Напомним, за нового премьера в Раде проголосовали 290 депутатов, за его министров — 281 парламентарий.
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