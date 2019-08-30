25.07 / 25.31 27.62 / 28.06
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Кабмин в лицах: появился полный состав нового правительства Украины (фото)

8:55 30 августа 2019 193
кабмин
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине с 29 августа новое правительство. Верховная Рада утвердила состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. В новом Кабмине 18 министров. По сравнению с прошлым составом КМУ стало больше женщин, появились очень длинные названия должностей из-за объединения министерств. Несмотря на заявленное тотальное обновление, ряду членов старого Кабмина удалось сохранить свои должности в новом правительстве.

скрин

гончарук

Алексей Гончарук — премьер-министр Украины

Из старого состава правительства в новое перешли главы Минфина и МВД.

маркарова

Оксана Маркарова — министр финансов Украины

аваков

Арсен Аваков — министр внутренних дел Украины

На пост главы МИД кандидат был известен сразу. А по поводу второго министра по президентской квоте дискуссии не прекращались до последнего дня.

пристайко

Вадим Пристайко — министр иностранных дел

заороднюк

Андрей Загороднюк — министр обороны

В новом Кабмине появились несколько «осовремененных» должностей:

кулеба

Дмитрий Кулеба — вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

федоров

Михаил Федоров — вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации

Несколько министерств были объединены, в результате чего должности министров звучат сложно и загадочно.

оржель

Алексей Оржель — министр энергетики и защиты окружающей среды Украины

коляда

Оксана Коляда (Гаврилюк) — министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Также в новое правительство вошли:

  • Тимофей Милованов — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Владислав Криклий — министр инфраструктуры Украины;
  • Елена Бабак — министр развития общин и территорий Украины;
  • Анна Новосад — министр образования и науки Украины;
  • Зоряна Скалецкая (Черненко) — министр здравоохранения Украины;
  • Владимир Бородянский — министр культуры, молодежи и спорта Украины;
  • Юлия Соколовская — министр социальной политики Украины;
  • Дмитрий Дубилет — министр Кабинета Министров Украины;
  • Денис Малюська — министр юстиции.

Напомним, за нового премьера в Раде проголосовали 290 депутатов, за его министров — 281 парламентарий.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер