Кабмин в лицах: появился полный состав нового правительства Украины (фото)

Политика

В Украине с 29 августа новое правительство. Верховная Рада утвердила состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. В новом Кабмине 18 министров. По сравнению с прошлым составом КМУ стало больше женщин, появились очень длинные названия должностей из-за объединения министерств. Несмотря на заявленное тотальное обновление, ряду членов старого Кабмина удалось сохранить свои должности в новом правительстве.

Алексей Гончарук — премьер-министр Украины

Из старого состава правительства в новое перешли главы Минфина и МВД.

Оксана Маркарова — министр финансов Украины

Арсен Аваков — министр внутренних дел Украины

На пост главы МИД кандидат был известен сразу. А по поводу второго министра по президентской квоте дискуссии не прекращались до последнего дня.

Вадим Пристайко — министр иностранных дел

Андрей Загороднюк — министр обороны

В новом Кабмине появились несколько «осовремененных» должностей:

Дмитрий Кулеба — вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Михаил Федоров — вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации

Несколько министерств были объединены, в результате чего должности министров звучат сложно и загадочно.

Алексей Оржель — министр энергетики и защиты окружающей среды Украины

Оксана Коляда (Гаврилюк) — министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Также в новое правительство вошли:

Тимофей Милованов — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Владислав Криклий — министр инфраструктуры Украины;

Елена Бабак — министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад — министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) — министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский — министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская — министр социальной политики Украины;

Дмитрий Дубилет — министр Кабинета Министров Украины;

Денис Малюська — министр юстиции.

Напомним, за нового премьера в Раде проголосовали 290 депутатов, за его министров — 281 парламентарий.

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