Бывший переводчик Гройсмана, уличенный в шпионаже, вышел на свободу

Происшествия

Бывший сотрудник Кабмина и переводчик Владимира Гройсмана Станислав Ежов, задержанный прямо в рабочем кабинете по подозрению в шпионаже, более не представляет интереса для правоохранительных органов. Ежов пошел на сделку со следствием, признал вину и приговор оказался нестрогим. После того, как Ежову пересчитали срок в соответствии с «законом Савченко», оказалось, что переводчик может быть свободен, тюремная камера ему больше не грозит.

Приговор Голосеевского суда Киева был оглашен 22 августа. А днем ранее Ежов заключил соглашение с прокурором о признании вины. Обвиняемый раскаялся и выразил готовность понести наказание.

Как сообщает «Судебный репортер», Ежов признал, что виновен в государственной измене (ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 УК Украины). Преступление состояло в сотрудничестве с представителями российского генштаба.

Наказанием Ежову стало лишение свободы на три года и 28 дней без конфискации имущества. После того, как был применен «закон Савченко» (день в СИЗО как два дня в тюрьме), оказалось, что свой тюремный срок обвиняемый уже отбыл. Таким образом, после вступления приговора в силу Ежов может быть свободен.

С 3 июля Ежов находился под домашним арестом. После оглашения приговора арест отменили и заменили «личным обязательством». После того, как пройдут законные сроки для апелляции и приговор вступит в силу, осужденный может считать себя свободным гражданином.

Напомним, следствие выяснило, что Ежов добивался получения российского гражданства, а потому активно помогал спецслужбам РФ: высылал агентам важную информацию из сферы обороны, экономики и внешней политики Украины.

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