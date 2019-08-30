Умер брат покойного певца Принса и наследник его 300-миллионного состояния (фото)

Шоу-бизнес

В возрасте 66 лет скончался брат знаменитого американского певца и гитариста Принса — Альфред Джексон. Он был одним из наследников музыканта, умершего бездетным и оставившего после себя 300-миллионное состояние. Единственный ребенок Принса родился с синдромом Пфайффера (срастанием костей черепа) и умер еще во младенчестве.

Тело Альфреда, как пишет издание TMZ, было найдено в его доме в штате Канзас братом Брюсом Джексоном (который не приходится родственником Принсу). Полагают, что смерть наступила в результате естественных причин, однако подробности пока не разглашаются.

У Альфреда и Принса (полное его имя — Принс Роджерс Нельсон) была одна мать — джазовая певица Матти Делла. После смерти 57-летнего Принса в 2016 году от передозировки лекарственных средств, Альфред, служивший во Вьетнаме ветеран военно-воздушных сил, унаследовал свою долю денег своего единоутробного брата. И наконец мог позволить себе купить свой собственный дом. До этого он жил в приюте для бывших военнослужащих.

В общей сложности у Принса, как пишет издание, было шестеро братьев и сестер. Состояние музыканта было по закону разделено между ними, поскольку тот не оставил завещания.

Альфред не слишком часто общался со своим знаменитым братом, так как тот был постоянно занят. Но он всегда гордился его достижениями, и после смерти Принса заявил, что ему его очень не хватает.

Альфред

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Принс вошел в десятку мертвых знаменитостей с самым большим годовым доходом.

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