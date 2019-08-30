Украина

Шахты на Донбассе могут остановиться уже в сентябре: в чем причина

В Мариуполе группу должностных лиц подозревают в нелегальных поставках материалов и оборудования на оккупированную территорию Донбасса. Правоохранители расследуют деятельность организованной преступной группы должностных лиц, которых подозревают в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Разумеется, зная о том, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украины „О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины“ перемещение грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей временно прекращено, упомянутая группа лиц организовала схему поставки продукции в ОРДЛО. Это была продукция, предназначенная для работы угольной и горно-шахтной промышленности, произведенная одним из украинских предприятий. Грузы незаконно перемещались через территорию Российской Федерации. За время противоправной деятельности на контролируемую террористами территорию Донецкой области были осуществлены незаконные поставки на общую сумму почти 68 млн российских рублей. Действия должностных лиц трактуются как „финансирование терроризма“ — часть 2 статьи 258−5 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Дела по соучастникам данной схемы нелегальных поставок на территорию ОРДО выделены в отдельные производства», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По информации ведомства, в числе подозреваемых — депутат Донецкого облсовета IV созыва. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в размере 768 тыс. 400 грн. Мера пресечения в виде залога в сумме 153 тыс. 680 грн избрана и заместителю директора по маркетингу частного акционерного общества, который также являлся соучастником преступной схемы.

«Без поставок материалов и оборудования с мирной территории Украины угольная промышленность на оккупированной части Донбасса существовать не может. Россия поставляет в весьма ограниченном количестве необходимые материалы только для тех шахт, уголь которых пригоден для работы, например, теплоэлектростанций. И не потому, что своего там нету, а потому, что с Донбасса его вывозят по бросовой цене — 2 000 руб. за тонну — это примерно 750 грн, — прокомментировал «ФАКТАМ» председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николай Волынко. — Тогда как в Украине на ТЭС уголь покупается по 2 800 грн за тонну. А его добыча обходится еще дороже — добыть одну тонну стоит примерно 4 250 грн.

Впрочем, и прекращение отгрузки угля для основного традиционного потребителя — мирной территории Украины, также ударило по шахтам ОРДЛО: добывать уголь в прежнем объеме стало просто не для кого.

В итоге шахты в ОРДЛО сейчас работают себе в убыток. Даже предприятия, которые находят добросовестных покупателей, вовремя оплачивающих отгруженный им уголь, работают себе в убыток. Вырученных денег, как мы уже говорили, не хватает ни на выплату fakty.ua/315 833 зарплат, ни на приобретение всего того, что необходимо для работы предприятия.

По моим расчетам, сегодня в ОРДО даже шахтам с богатыми запасами угля грозит остановка уже в сентябре. В числе таковых даже такие некогда успешные, как «Комсомолец Донбасса», шахтоуправление «Донбасс», «Иловайская». А если шахта останавливается, то после нескольких месяцев простоя запустить ее или очень сложно, или невозможно. Тем более за время простоя оборудование успевают украсть — разрезать на металл", — отметил Волынко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пограничники периодически пресекают перемещение подобных грузов. Так, в КПВВ «Новотроицкое» была пресечена попытка переместить шахтное оборудование общей стоимостью почти 1,3 миллиона гривен.

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