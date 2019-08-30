Новые тренды в осеннем маникюре: идеи к 1 сентября (фото)

Стиль жизни

Осень переворачивает еще одну страницу календаря. И вместе с ней мода сменяет заставки в своих витринах, в том числе в нейл-фэшн. Наверное, большинство согласятся, что делать сегодня маникюр в морском стиле или с божьей коровкой на фоне летнего цветка уже как-то нелепо. Да и модные летом неоновые цвета ныне сродни новогодним игрушкам на пальме. Одним словом, ясно, что уже антитренд, но не совсем понятно, что в тренде. В этом вопросе на помощь модницам приходят нейл-стилисты. Они могут не только порекомендовать модные дизайны ногтей, но и пояснить, для каких случаев они уместны и как их сочетать с гардеробом. Особый повод сделать модный маникюр — 1 сентября. Красивыми в этот день хотят быть старшеклассницы, учительницы и мамы школьников. Нейл-стилист из Румынии Кэтэлина Параскив рассказала «ФАКТАМ» о последних тенденциях в ногтевом дизайне.

— Осенью наш макияж и одежда станут немного загадочнее, глубже, — считает Кэтэлина Параскив. - То же самое верно и в отношении маникюра — сегмента моды, в котором тенденции смелее и мятежнее, чем когда-либо прежде. При этом основное — женственность. Нынешней осенью по-прежнему актуальны нюдовые оттенки, красный становится более глубоким и уходит в бордовую палитру. Многим понравится этой осенью тандем черного и красного. Такие ногти будут хорошо смотреться и в будни, и в праздники. Фавориты сезона — медные и багряные оттенки. Очень красиво они выглядят в сочетании с зелеными тонами, как и в природе. Таковы краски листвы. Эффектно сочетание кораллового и серого.

Очень эффектно сочетание кораллового и серого

— Оно ассоциируется с осенним небом и листвой.

— Чтобы привнести особую эмоцию радости, я добавила в дизайн немного блеска. Очень популярна осенью и палитра синего. А вот неоновые оттенки ушли вместе с летом. Что касается дизайна, одна из главных тенденций — геометрические узоры на ногтях.

Что касается дизайна, одна из главных тенденций – геометрические узоры на ногтях

— Какой декор в моде?

— Тот, что привлекает внимание. Бусинки-бульонки и блестки. Такой дизайн очень актуален к прахднику — Дню знаний.

— А какую форму ногтей предпочесть?

— Любая форма может быть стильной, если создана профессионалом.

Фавориты осени – медные и багряные оттенки

— Осенью, когда сезон отпусков позади, в городах набирает обороты деловая жизнь. Какой маникюр порекомендуете для офиса?

— Ногти не должны быть длинными и перегруженными дизайном. Маникюр должен гармонично вписываться в ваш образ. Одежда, прическа, макияж и ногти — его слагаемые. Выбирая дизайн маникюра для офиса, руководствуйтесь прежде всего критериями хорошего вкуса. Во-первых, маникюр должен быть выполнен безупречно. Во-вторых, он должен быть элегантным. Для офисного стиля прекрасно подойдут нюдовые оттенки, это может быть френч. Допустим и красочный дизайн, но он не должен быть слишком экстравагантным. Цвета должны гармонировать с палитрой на вашей одежде.

Белые ногти смотрятся празднично и нарядно

— Какие ногти вы посоветуете девушкам, которые занимаются спортом?

— Коротки и овальные. Это очень удобно. Такие ногти хороши и для путешествия. Например, с блестками. А вот белые ногти очень требовательны. Они легко пачкаются. Капля кофе или соуса — и маникюр испорчен. Очистить его от пятен поможет пищевая сода.

— Какие ногти посоветуете невестам?

— Френч, беби бумер, нюд с симпатичным узором. Важно не перегрузить ногти декором.

Для особого случая подойдут кристаллы и стразы

— Сегодня в нейл-дизайне используются все новые средства. А существуют ли лаки с ароматом духов?

— Нет, такие мне не встречались.

— Как лучше осенью ухаживать за кожей рук и ногтями?

— С каждым днем становится холоднее. Часто на улице ветрено. Все это сказывается на коже, поэтому требуется ее защита. Прежде всего нужны специальные качественные кремы. Тюбик с таким средством хорошо иметь и дома, и на работе. Пользуйтесь кремом дважды в день. Помните: уход занимает немного времени, но эффект очевиден. Выберите нежное увлажняющее мыло, которое не будет пересушивать кожу. Надевайте перчатки при уборке дома. Агрессивные моющие и чистящие средства представляют угрозу для здоровья и красоты нашей кожи. Кстати, и мужчины должны заботиться о руках. Им советую пользоваться смягчающим кремом.

— К слову, какой маникюр нравится мужчинам?

— По словам моих клиенток, большинству нравятся красные ногти. Однако в каждом случае все индивидуально. Немало мужчин говорят, что им нравятся натуральные нюдовые ногти их девушек и жен.

— Существуют ли возрастные ограничения для дизайна ногтей?

— Считаю, что нет. У меня есть клиентка, которой 78 лет. Это очень стильная женщина. У нее всегда ухоженные руки, и это замечательно. А посмотрите на голливудских актрис. В любом возрасте они выглядят гламурно! У них особенное все: одежда, макияж и ногти. В свой адрес они всегда слышат комплименты. И это их вдохновляет!

Многим понравится этой осенью тандем черного и красного. Он хорошо смотрится и в праздники, и в будни

— А что вдохновляет вас в вашем творчестве?

— Мне всегда интересны инновации в нейл-арте. Хочется попробовать сделать что-то новое, необыкновенное. У меня богатое воображение. Люблю придумывать дизайн, сочетая необычным образом цвета, техники, декор. И когда мои клиентки счастливы, видя свои новые ногти, для меня это наилучший комплимент. Ведь случается, женщина приходит в подавленном настроении, потому что у нее неприятности дома или на работе. Но маникюр — процедура, которая способствует релаксу, поэтому клиентка выходит от меня с совершенно другим настроем — жизнеутверждающим и оптимистичным. И это, согласитесь, здорово!

— Какой дизайн мечтаете создать?

— Мне нравится портретная техника, хочу ее освоить. Конечно, это непросто. Ведь в каждой технике столько нюансов. Однако портретный дизайн сегодня в моде, поэтому хочу овладеть этой техникой. Мне нравится учиться. Нейл-арт — сфера, которая постоянно развивается. И если выбираешь эту профессию, нужно быть готовым к постоянному процессу образования. Он очень увлекательный. Я счастлива, что выбрала именно эту профессию.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» накануне 1 сентября?

— Будьте всегда в тренде! Выбирайте то, что вам идет. Найдите свой стиль! Для этого нужно не бояться экспериментировать. Прислушивайтесь к советам профессионалов. Они помогут сделать правильный выбор.

Ранее о новых тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказывала нейл-стилист из Лондона многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Алина Михай.

«ФАКТЫ» также рассказывали о том, что носить осенью 2019 года. По мнению экспертов, мода становится более «взрослой», женственной и изысканной.

Фото из альбома Кэтэлины Параскив

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