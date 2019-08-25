30 августа 2019

Прочитал на днях свежее социологическое исследование Всемирного рейтинга счастья (существует, оказывается, такой) — и глазам своим не поверил. Такого просто не может быть! Потому что не может быть никогда! Или всё-таки может? Как бы мне хотелось ошибаться. Неужели Украина — наша благословенная Богом, красивая и богатая Украина — действительно находится на 133-м месте в мировом рейтинге?! Сомнение вызывало лишь то, что рейтинг этот составлялся не кем-то там и где-то там и по неизвестно каким субъективным параметрам. Тогда можно было бы, как обычно, возмущаясь, заявить, что это всё неправда, что нас, дескать, «'засудили'' недоброжелатели. Рейтинг составлялся по результатам непосредственного опроса граждан стран, в этом исследовании участвовавших. То есть, очевидно, это не просто похоже на правду, а правдой на самом деле и является.

Я ужаснулся. Мы сами считаем себя несчастными и всеми обиженными. Мы сами поставили себя в один ряд с жителями Чада, Свазиленда, Уганды, Замбии и Того. Стран Африки, в которых испокон веков (так уж исторически и географически сложилось) катастрофически не хватает питьевой воды, благодатной земли, полезных ископаемых, медикаментов, высокообразованных специалистов… Перечисляю всё это и думаю: ну, там-то всего этого нет действительно, из-за чего им и приходится вечно страдать — голодать, переживать смертоносные эпидемии, жить в постоянном прозябании и страхе, практически не надеясь на изменения к лучшему. А какое отношение к этому всему имеет Украина с её несметными природными богатствами, с невероятно высокообразованным человеческим ресурсом, с созданными ранее и продолжающими создаваться новейшими научными и производственными технологиями, которые ещё недавно способны были вывести нас на уровень самых развитых стран мира, да и сегодня всё ещё позволяющих оставаться на плаву, среди мировых лидеров во многих областях, к примеру, сельского хозяйства?

А то, что мы свободолюбивы и свободны, то, что мы рождаемся и всю свою жизнь можем жить в окружении невероятной красоты природы, дарованной нам Господом, и уникальных архитектурных и литературных, технических, музыкальных, живописных чудес, оставленных нам в наследство талантливыми предками, чьими достижениями порой больше гордятся наши соседи, чем мы сами, — это ли не счастье? Когда мы уже начнём понимать, что часто исполняемые нами слова государственного гимна «'Ще не вмерла України ні слава, ні воля'' - вовсе не призыв к мучительному ожиданию момента, когда эта смерть наступит, а надежда на то, что мы сумеем объединиться ради самого главного — возрождения богатой, могучей, дружной и свободной державы, которой Украина уже была и которой Украина ещё будет, несмотря на страшные испытания, вечно выпадающие на её долю?

Кто-то может спросить: да как же нам быть счастливыми, если идёт война, если на фронте и в прифронтовой полосе продолжают погибать лучшие сыны и дочери Украины? Как может быть счастливой мать, потерявшая на днях под Горловкой единственного сына, украинского воина с позывным «'Тихий'', о чём нам пришлось с прискорбием сообщать своим читателям? Как радоваться дню приходящему, если коррупционеры при власти и бандиты ''в законе'' продолжают рвать на куски то, что ещё не успели растащить по заграницам их бравые предшественники? Я отвечаю: радоваться и быть счастливыми, осознавая, что жертвы были не напрасными, бережно относясь к памяти героев и не допуская, чтобы эта жертвенность украинских титанов духа не пошла прахом в небытие, а заложила основы нашей несгибаемости духа и веры в правильности избранного пути — к свободе, к процветанию, к могуществу и независимости от злобных агрессоров и протягивающих загребущие руки завистников. Радоваться и быть счастливыми, сознавая, что у нас есть не только предпосылки, но и все возможности осуществить это. В отличие от наших африканских соседей по мировому рейтингу счастья. Нам осталось всего-то ничего для достижения этих целей — перестать, наконец, ныть, жалея себя и считая не по праву обиженными, несчастными и никому не нужными, и, засучив рукава, просто работать. Честно и много работать каждому на своём «'несчастливом'' месте, делая с каждым днём это место всё счастливее и счастливее.

Нам нужно научиться, встречая утро и провожая день уходящий, благодарить Бога за всё, что он нам посылает — и радости, и испытания, и находить лучики счастья во всём, что нас окружает. Мы не то место выбрали для себя в этом злополучном рейтинге. Нам необходимо подыскать себе место повыше, получше, как мы того, собственно говоря, всегда заслуживали и заслуживаем.

Однажды женщине, считавшей себя глубоко несчастной, приснился дивный сон. За прилавком магазина, в котором можно было приобрести всё, чего только душа пожелает, стоял сам Господь.

- Нельзя ли мне получить счастье? — робко спросила она у Господа.

- Отчего же? Можно, конечно, — ответил он и отправился в каморку за вожделенным товаром.

Увидев маленькую коробочку, протянутую ей, женщина искренне удивилась:

- И это… всё?

- Всё, — ответил Господь. — А разве ты не знала, что я продаю только зёрна счастья?

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и того самого счастья, которое, в принципе, у каждого из нас уже есть — только в виде зёрен, требующих многолетнего ухода и терпения. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.