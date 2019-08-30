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Правительство не будет возвращаться к "ручному" регулированию цен на энергоносители
Правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, общаясь с журналистами в Киеве в пятницу, 30 августа, пишет Интерфакс.
«Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму», — подчеркнул премьер, отвечая на вопрос журналиста о ценах на газ для населения, который долгое время был спорным в отношениях между прошлым Кабинетом министров и Международным валютным фондом.
По словам Гончарука, если какая-то часть населения не справляется с рыночной ценой, государство должно помочь.
«Вплоть до того, чтобы оплатить за нее стоимость этого ресурса», — сказал Гончарук.
Подводя итог, чиновник отметил, что цифры в получаемых гражданами платежках, конечно, являются проблемой правительства, и оно будет принимать меры, чтобы все, кто нуждается, получали помощь государства, однако без возврата к административному регулированию цен.
Напомним, в последнее время ряд чиновников неоднократно выступал с предложением об использовании инструментов «ручного» ограничения цен на энергетических рынках.
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