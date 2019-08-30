Деньги

Бензин и дизтопливо дешевеют, сжиженный газ дорожает: что будет в сентябре и октябре

Весь последний месяц лета ситуация на отечественном топливном рынке оставалась стабильной. Стоимость горючего постепенно снижалась, несмотря на тревожные сообщения относительно сокращения поставок российских нефтепродуктов. Любопытно, что в течение месяца автогаз успел существенно подешеветь, а затем вновь начал расти в цене. В целом же с начала августа литр бензина А-95 подешевел на 13 копеек, дизельного топлива — на 12 копеек, а сжиженного газа — на 53 копейки. По состоянию на пятницу, 30 августа, средняя по Украине стоимость литра бензина А-95 составила 28,76 грн, дизельного топлива — 28,19 грн, сжиженного газа — 11,64 грн.

О нынешней ситуации на отечественном топливном рынке и о ценовых прогнозах на ближайшее будущее «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— Если говорить о дизельном топливе, то август украинский рынок прошел нормально. Были накоплены большие запасы топлива в июле, и на них, по сути, мы «проехали» весь месяц. Наши расчеты показывают, что эти запасы уже заканчиваются, и в сентябрь наш топливный рынок входит в рабочем состоянии — скажем так, без излишков. Но я не думаю, что будут проблемы с наполнением рынка и ценами. Мировые котировки на дизельное топливо пока стабильны, необходимые объемы поставок горючего на сентябрь законтрактованы. Однако августовского избытка топлива уже не будет. А если котировки на мировых биржах пойдут вверх, то наш рынок оперативно отреагирует.

Хочу отметить, что в последний месяц лета сократился импорт дизельного топлива из России: августовские поставки фактически произошли в июле. Поскольку в августе были введены пошлины на трубопроводные объемы поставок дизтоплива из России, товар был завезен наперед. Поэтому и возник большой запас.

Думаю, что объемы поставок российского горючего снова возрастут в сентябре, потому что запасы уменьшаются. А еще больше — в октябре, когда на ремонт уйдут белорусские нефтеперерабатывающие заводы, в частности, Мозырский НПЗ. В этих условиях трубопровод возобновит полноценную работу, и, скорее всего, это произойдет ближе ко второй половине сентября.

— А какая ситуация со сжиженным газом? На заправках он заметно дорожает.

— Это специфика рынка сжиженного газа. В июле его завезли много — цена провалилась. Теперь пошел обратный процесс. Мировые цены на газ в течение августа выросли почти на 25 процентов, с 300 до 370 долларов за тонну.

В то же время запасы газа, завезенного ранее, заметно сократились и новые поставки уже идут по более высокой цене. Однако на данный момент потенциал для роста цен практически исчерпан и стоимость автогаза на заправках стабилизируется. Сентябрь тоже будет достаточно напряженным месяцем, поскольку еще сохраняется высокое потребление. Но я не думаю, что будут какие-то большие потрясения.

— Большие объемы дизтоплива и сжиженного газа идут к нам из России. Нет ли угрозы, что российские поставки сократятся или прекратятся вообще, что чревато дефицитом топлива на украинском рынке?

— Такие угрозы возможны всегда. Но в данный момент их ничто не предвещает. Мы видим, что все каналы поставок открыты, ситуация достаточно стабильная, — подытожил Сергей Куюн.

Кстати, в пятницу, 30 августа стало известно, что компания «Лукойл» получила согласование Министерства экономического развития России на поставки в сентябре дизтоплива и сжиженного газа в адрес украинской компании «Укрэнерджи». Об этом порталу enkorr сообщили источники, близкие к получателям этого ресурса в Украине.

По имеющейся информации, согласованный на сентябрь объем поставок дизтоплива составляет 50 тыс тонн. Это более чем в два раза превышает объем, который Волгоградский НПЗ «Лукойла» в среднем ежемесячно отгружал в Украину в 2018—2019 гг. (около 20 тыс. тонн). Максимальный же объем поставок лукойловского дизтоплива в адрес «Укрэнерджи», которая выступает импортером этого ресурса, зафиксирован в мае 2019 года — 32 тыс. тонн. По сжиженному газу согласованный объем поставок на сентябрь составляет 20 тыс. тонн. Для сравнения: в июле «Лукойл» поставил в Украину 17 тыс. тонн автогаза.

Стоит напомнить, что в апреле Россия ввела ограничения на поставки в Украину нефти и нефтепродуктов. Как тогда заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, это ответный шаг на предыдущее постановление украинского правительства о расширении списка товаров, запрещенных к ввозу с территории России.

А в начале июня стало известно, что Министерство экономического развития Российской Федерации выдало разрешения на поставки дизельного топлива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года, сократив их на 30−50% по сравнению с майскими объемами. При этом Россия фактически заблокировала транзит нефтепродуктов из Казахстана, предназначенных для поставки в Украину через российскую территорию. Казахстанские компании не получили согласования планов по железнодорожным отгрузкам через территорию РФ на июнь.

Однако такие действия России не привели к кризису на отечественном рынке нефтепродуктов, и стоимость горючего на украинских заправках в течение лета существенно не изменилась.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter