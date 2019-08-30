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Бензин и дизтопливо дешевеют, сжиженный газ дорожает: что будет в сентябре и октябре

16:31 30 августа 2019 62
Газовая заправка
Сергей КУРГАН, «ФАКТЫ»

Весь последний месяц лета ситуация на отечественном топливном рынке оставалась стабильной. Стоимость горючего постепенно снижалась, несмотря на тревожные сообщения относительно сокращения поставок российских нефтепродуктов. Любопытно, что в течение месяца автогаз успел существенно подешеветь, а затем вновь начал расти в цене. В целом же с начала августа литр бензина А-95 подешевел на 13 копеек, дизельного топлива — на 12 копеек, а сжиженного газа — на 53 копейки. По состоянию на пятницу, 30 августа, средняя по Украине стоимость литра бензина А-95 составила 28,76 грн, дизельного топлива — 28,19 грн, сжиженного газа — 11,64 грн.

О нынешней ситуации на отечественном топливном рынке и о ценовых прогнозах на ближайшее будущее «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— Если говорить о дизельном топливе, то август украинский рынок прошел нормально. Были накоплены большие запасы топлива в июле, и на них, по сути, мы «проехали» весь месяц. Наши расчеты показывают, что эти запасы уже заканчиваются, и в сентябрь наш топливный рынок входит в рабочем состоянии — скажем так, без излишков. Но я не думаю, что будут проблемы с наполнением рынка и ценами. Мировые котировки на дизельное топливо пока стабильны, необходимые объемы поставок горючего на сентябрь законтрактованы. Однако августовского избытка топлива уже не будет. А если котировки на мировых биржах пойдут вверх, то наш рынок оперативно отреагирует.

Хочу отметить, что в последний месяц лета сократился импорт дизельного топлива из России: августовские поставки фактически произошли в июле. Поскольку в августе были введены пошлины на трубопроводные объемы поставок дизтоплива из России, товар был завезен наперед. Поэтому и возник большой запас.

Думаю, что объемы поставок российского горючего снова возрастут в сентябре, потому что запасы уменьшаются. А еще больше — в октябре, когда на ремонт уйдут белорусские нефтеперерабатывающие заводы, в частности, Мозырский НПЗ. В этих условиях трубопровод возобновит полноценную работу, и, скорее всего, это произойдет ближе ко второй половине сентября.

— А какая ситуация со сжиженным газом? На заправках он заметно дорожает.

— Это специфика рынка сжиженного газа. В июле его завезли много — цена провалилась. Теперь пошел обратный процесс. Мировые цены на газ в течение августа выросли почти на 25 процентов, с 300 до 370 долларов за тонну.

В то же время запасы газа, завезенного ранее, заметно сократились и новые поставки уже идут по более высокой цене. Однако на данный момент потенциал для роста цен практически исчерпан и стоимость автогаза на заправках стабилизируется. Сентябрь тоже будет достаточно напряженным месяцем, поскольку еще сохраняется высокое потребление. Но я не думаю, что будут какие-то большие потрясения.

— Большие объемы дизтоплива и сжиженного газа идут к нам из России. Нет ли угрозы, что российские поставки сократятся или прекратятся вообще, что чревато дефицитом топлива на украинском рынке?

— Такие угрозы возможны всегда. Но в данный момент их ничто не предвещает. Мы видим, что все каналы поставок открыты, ситуация достаточно стабильная, — подытожил Сергей Куюн.

Кстати, в пятницу, 30 августа стало известно, что компания «Лукойл» получила согласование Министерства экономического развития России на поставки в сентябре дизтоплива и сжиженного газа в адрес украинской компании «Укрэнерджи». Об этом порталу enkorr сообщили источники, близкие к получателям этого ресурса в Украине.

По имеющейся информации, согласованный на сентябрь объем поставок дизтоплива составляет 50 тыс тонн. Это более чем в два раза превышает объем, который Волгоградский НПЗ «Лукойла» в среднем ежемесячно отгружал в Украину в 2018—2019 гг. (около 20 тыс. тонн). Максимальный же объем поставок лукойловского дизтоплива в адрес «Укрэнерджи», которая выступает импортером этого ресурса, зафиксирован в мае 2019 года — 32 тыс. тонн. По сжиженному газу согласованный объем поставок на сентябрь составляет 20 тыс. тонн. Для сравнения: в июле «Лукойл» поставил в Украину 17 тыс. тонн автогаза.

Стоит напомнить, что в апреле Россия ввела ограничения на поставки в Украину нефти и нефтепродуктов. Как тогда заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, это ответный шаг на предыдущее постановление украинского правительства о расширении списка товаров, запрещенных к ввозу с территории России.

А в начале июня стало известно, что Министерство экономического развития Российской Федерации выдало разрешения на поставки дизельного топлива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года, сократив их на 30−50% по сравнению с майскими объемами. При этом Россия фактически заблокировала транзит нефтепродуктов из Казахстана, предназначенных для поставки в Украину через российскую территорию. Казахстанские компании не получили согласования планов по железнодорожным отгрузкам через территорию РФ на июнь.

Однако такие действия России не привели к кризису на отечественном рынке нефтепродуктов, и стоимость горючего на украинских заправках в течение лета существенно не изменилась.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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