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Пряники к 1 сентября: идеи дизайна и легкий рецепт (фото)
День знаний уже не за горами. Подсластить праздник, который многие детишки встречают с грустью, так как время отдыха прошло, можно красивыми пряниками. Пряники — прекрасное угощение для одноклассников и учителей.
О секретах создания красивых пряников в домашних условиях «ФАКТАМ» рассказала кондитер из Чернигова Валентина Веревкина.
— Очень популярны пряничные цветы на палочках и тематические наборы пряников, — говорит Валентина Веревкина. — А еще пряники-раскраски, которые дети могут расписать сами пищевыми красками.
— Как испечь такие пряники в домашних условиях?
— Это несложно. Вот рецепт.
Школьный пряник
Яйцо, один желток и 150 граммов сахара взбить в пену. На водяной бане растопить 100 граммов сливочного масла 82% жирности и 100 граммов меда с чайной ложкой сухого имбиря и двумя чайными ложками корицы, щепоткой кардамона, мускатного ореха и соли. Растапливаем, но не кипятим. Добавляем чайную ложку без верха соды (объем увеличивается) и эту горячую массу добавляем к яйцам с сахаром и взбиваем миксером. Сахар полностью растворится, после чего добавляем муку 380 граммов. Тесто хорошо вымешиваем. Оно получится жидковатое. Ставим в холодильник минимум на сутки (тесто созреет). Потом достаем, присылаем поверхность мукой и раскатываем толщиной 5 мм. Вырезаем фигурки по желанию. Выпекаем 15 мин при температуре 180º.
И приятного аппетита!
— Что бы вы пожелали школьникам?
— Школьникам — успехов в учебе, чтобы она была интересной и новые знания были в радость! А родителям — терпения.
Ранее известный кондитер Валентина Веревкина поделилась с «ФАКТАМИ» легким рецептом вкуснейшего ягодного зефира.
Фото из альбома Валентины Веревкиной
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