«Корвалол Corvalolum" не является хорошо известным знаком, — адвокат

Деньги

Лекарственный бренд «Корвалол Corvalolum» не является хорошо известным обозначением, несмотря на заявление АО «Фармак» об обратном. Об этом заявила Наталья Дрюк, адвокат компании AEQUO, представляющей интересы ЧАО «Фармацевтичекая компания «Дарница», передает РБК-Украина.

По ее словам, законодательство Украины предусматривает два доказательства признания знака хорошо известным. Во-первых, он заносится в Перечень знаков, признанных хорошо известными в Украине. Во-вторых, сведения о таком знаке публикуются в бюллетене «Промышленная собственность».

«7 августа 2019 года представители „Дарницы“ обратились непосредственно в учреждение, которое ведет такой перечень — в Министерство экономического развития и торговли Украины. Из ответа министерства следует, что оно исключило сведения о хорошо известном знаке „Корвалол Corvalolum“ из перечня на основании решений Хозяйственного суда Киева от 12 июля 2018 года, то есть более года назад», — объяснила Дрюк.

Адвокат также добавила, что 10 сентября 2018 года в официальном бюллетене «Промышленная собственность» были опубликованы сведения о признании недействительным решения, которым знак «Корвалол Corvalolum» был признан хорошо известным.

«Следовательно, на сегодняшний день представители «Фармака» не предоставили никаких доказательств существования хорошо известного знака «Корвалол Corvalolum», которым они, собственно, и обосновывают свои требования к «Дарнице» по поводу знака «Корвалол-Дарница», — заключила Дрюк.

Адвокат также отметила, что социологический опрос потребителей относительно известности товарного знака «Корвалол Corvalolum», который «Фармак» приобщил к делу, не может служить доказательством в суде.

«Социологическое исследование было проведено в августе 2019 года. Но решение МЭРТ о признании знака хорошо известным было принято в 2017 году. Соответственно, любые отчеты, которые не были в распоряжении министерства на момент принятия решения, не могут влиять на решение суда», — объяснила она.

Как сообщалось, 28 августа в Хозяйственном суде Киева возобновились судебные разбирательства между «Фармаком» и «Дарницей», которые длятся в общей сложности уже 15 лет. Изначально процесс был инициирован «Фармаком» с целью отменить госрегистрацию лекарственного средства «Корвалол-Дарница». Но в данный момент «Фармак» выступает ответчиком, так как речь идет об апелляционной жалобе «Дарницы» на решение Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), вынесенного в 2017 году в пользу «Фармака».





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter