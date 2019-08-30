Стиль жизни

Береты и ковбойские сапоги: известный дизайнер о том, что носить осенью (фото)

31 августа в Киеве стартует украинская Неделя моды. Свои коллекции прет-а-порте весна-лето 2020 покажут 64 дизайнерских бренда. За пять дней модного события состоятся 45 шоу и презентаций, пять специальных проектов и несколько мастер-классов известных фэшн-критиков. По традиции Неделя моды пройдет в здании «Мистецького Арсеналу». Правда, некоторые дизайнеры уже давно предпочитают выбирать для своих показов отдельные локации. Самым ожидаемым всегда становится шоу Жана Грицфельдта. В этом сезоне он представит новую коллекцию на территории загородного конного клуба.

Украинскую Неделю моды по традиции откроет показ Лилии Пустовит. Представит свою коллекцию и дизайнер бренда Dastish Fantastish, эксперт «Топ-модели по-украински» (Новый канал) Владимир Демчинский (на фото в заголовке). В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Владимир рассказал о трендах осеннего сезона и о том, от каких вещей стоит отказаться навсегда.

— Владимир, что будет на пике моды нынешней осенью?

— Если говорить о цветах, то для наступающего сезона выбирайте наряды нейтральных теплых оттенков: кремовый, нюд, коричневый, охра, оливковый, хаки, полынный. Самое приятное, что они идеально миксуются между собой.

Также среди основных трендов — клетка (как классическая, красно-черная, так и ее сестры более спокойных цветов) и принты в виде надписей.

— Осень — время дождей и плащей. Какие модели актуальны?

— Выбирая плащи, я бы советовал обратить внимание на прозрачные варианты. А если вам нужен тренч, то стоит присмотреться к моделям из натуральных тканей или нейлона. Актуальна верхняя одежда с гипертрофированными плечами или небольшим кейпом.

— Что по-прежнему модно из минувшего сезона, от чего не стоит пока избавляться?

— Из моды все еще не выходит плиссировка, вытертый деним и оверсайз (модели больших размеров), который перешел на массовый рынок из уличной одежды. По-прежнему актуальны объемные худи, жакеты и пуловеры.

— С чем лучше комбинировать объемные вещи?

— В тренде — заправлять верхнюю часть одежды в нижнюю. Это смотрится смело и гармонично, особенное, если заправляются не самые предназначенные для этого вещи: свитера, свитшоты, олимпийки. Естественно, все это применимо в выверенном сочетании и при наличии стройной фигуры. Если вы сомневаетесь, что это будет хорошо смотреться, то лучше не рискуйте.

— О каких вещах из гардероба стоит на время забыть?

— О натуральном мехе. Причем, думаю, не на время, а навсегда. Основной мировой тренд — экологичность и защита исчезающих видов животных. Шуба, как показатель статусности и достатка — миф, от которого никак не избавятся жительницы бывшего «совка». К счастью, меховые шапки и жилетки все реже встречаются на наших улицах. Когда-нибудь, я очень на это надеюсь, мы смело распрощаемся и с шубами из натурального меха!

— Какая обувь в моде нынешней осенью?

— Из обуви могу выделить ковбойки (как у певицы Алины Паш, которая исполняла куплет Гимна Украины на День Независимости) и массивные ботинки. Их не обязательно сочетать исключительно с джинсами. Круто смотрятся варианты с женственными платьями и летящими юбками. Некоторые девушки, не обращая внимания на жару, летом носят массивные ботинки с легкими сарафанами. Это круто!

— А какая мода на аксессуары?

— Если говорить об аксессуарах, то прежде всего это — платки, как однотонные, так и с принтами, и, как это ни странно звучит, объемные цепи. Кстати, это еще два тренда, которые перешли в осень из прошлых сезонов.

При выборе головных уборов, а с приходом осени это будет актуально, я бы советовал обратить внимание на береты и панамы.

— Что можно посоветовать модницам в выборе фасонов джинсов и джинсовых курток?

— Надо окончательно признать, что в мир моды вернулись клеши, поэтому останавливайте свой выбор на широких брюках или кюлотах. Что касается материалов, то они могут быть разными — как шерсть, так и деним. К примеру, как это в коллекциях у Ксении Шнайдер. Кстати, советую забывать об укороченных штанах.

По поводу денима или джинсовой ткани. Наверное, это единственный материал, который не теряет своей актуальности вот уже больше столетия. Этой осенью в тренде светлые, выстиранные тона затертого денима. Отдавайте предпочтение винтажным классическим моделям и объемным бесформенным джинсам с отсылом к стилю нормкор. Это модное сейчас направление — удобная и функциональная одежда на каждый день.

— Стоит ли покупать комбинезон в осеннем сезоне?

— Однозначно да! Комбинезоны еще долго будут в моде. Просто потому, что их выбирают, в основном, смелые и незаурядные люди. К тому же, надо признать, он достаточно удобен и может выгодно смотреться на любом мероприятии. Даже парадно-выходном.

— Какими вещами пополнится ваш осенний гардероб?

— Знаете, свой гардероб я уже традиционно пополняю вещами из новой коллекции нашего бренда. Они идеально подходят для людей, которые ценят комфорт и хотят выглядеть стильно и современно. Наша новая коллекция называется «Следующий». Она об антиутопии, о том, что и кто будет после нас. Человечество признает, что наносит вред миру своей индустриальной гонкой, но тем не менее мало что делает для поддержания баланса. Все мы понимаем, к чему это может привести. Об этом я размышлял при подготовке новой коллекции. И именно этому, антиутопическому миру будущего, она посвящена.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о трендах осени-2019 с точки зрения мировых домов моды.

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