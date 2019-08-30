«Виноградный» бунт: фермеры перекрыли трассу Одесса – Рени (фото)

Происшествия

В пятницу, 30 августа, виноградари Болградского района (юг Одесской области) перекрыли автомобильную трассу Одесса — Рени в районе села Каракурт. Несколько десятков человек не только ходили туда-сюда по пешеходному переходу, но и выгрузили на дорогу целую машину винограда.

Как утверждают участники протестной акции, перекрытие трассы — это предупредительный сигнал «для привлечения внимания руководства страны к катастрофической ситуации в виноградарстве и виноделии Украины».

Причина, по мнению фермеров, в беспошлинном завозе в Украину дешевого вина из Европы, которое заполонило отечественный рынок, а также отсутствие возможности продавать свою продукцию в Россию и Европу.

Кроме того, жители Болградского района недовольны и повышением в Украине минимальных цен на алкоголь. По словам фермеров, они готовы продавать вино дешевле, лишь бы его покупали.

Если виноградарей не услышат, они намерены привезти весь непроданный урожай и «загрузить» им улицы Одессы и Киева.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 12 августа жители села Молога на юге Одесской области перекрыли трассу Одесса — Белгород-Днестровский в знак протеста против повышения стоимости проезда в общественном транспорте.



А жители поселка Сухой Лиман в Овидиопольском районе перекрыли движение транспорта после очередного смертельного ДТП, требуя поставить светофор на дороге.

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