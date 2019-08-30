«Карпаты» без сломавшего ногу Кучера увезли ничью со стадиона «Десны»: видеообзор матча

Спорт

В пятницу, 30 августа, программу 6-го тура чемпионата Украины по футболу открыл матч в Чернигове, в котором один из лидеров УПЛ принимал одного из аутсайдеров.

Чемпионат Украины. 6-й тур

«Десна» (Чернигов) — «Карпаты» (Львов) — 0:0. Молодежные составы — 2:2.

«Карпаты» прибыли на поединок с командой Александра Рябоконя после домашнего поражения от «Зари» да еще без своего именитого новичка — экс-защитника сборной Украины Александра Кучера, сломавшего на тренировке ногу. Зато в составе команды Александра Чижевского в Чернигове дебютировал другой новобранец — 22-летний форвард сборной Молдовы Александру Бойчук.

Первый тайм встречи, которую посетили 4 400 болельщиков, активнее провели хозяева поля, но до опасных моментов у обеих ворот дело доходило редко. После перерыва игра «ожила», но нули на табло так и не изменились.

Кстати, во время паузы в чемпионате страны, связанной с поединками сборных, «Карпаты» 7 сентября проведут спарринг на поле участника группового турнира Лиги Европы румынского «Клужа».

Положение команд:

1. «Шахтер» — 15 (5);

2. «Десна» — 11 (6);

3. «Заря» — 10 (5);

4. «Динамо» — 7 (4);

5. «Ворскла» — 7 (5);

6. «Колос» — 7 (5);

7. «Львов» — 6 (5);

8. «Александрия» — 6 (5);

9. «Днепр-1» — 5 (5);

10. «Карпаты» — 5 (6);

11. «Мариуполь» — 4 (4);

12. «Олимпик» — 1 (5).

В 6-м туре чемпионата Украины сыграют также: «Днепр-1» — «Колос», «Ворскла» — «Александрия», «Львов» — «Мариуполь» (31 августа), «Олимпик» — «Шахтер», «Заря» — «Динамо» (1 сентября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок «Заря» — «Динамо».

Фото ФК «Карпаты»

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