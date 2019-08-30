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Пожар в «Токио Стар»: семьям погибших выделят по 100 тысяч гривен
Одесская обладминистрация выделит по 100 тысяч гривен семьям погибших постояльцев отеля «Токио Стар», в котором в ночь на 17 августа произошел страшный пожар.
По 50 тысяч гривен выплатят постояльцам гостиницы, доставленным в реанимации двух больниц — ГКБ № 10 и Одесского областного медицинского центра. Об этом сообщили в ОГА, со ссылкой на директора департамента экономической политики и стратегического планирования администрации Дмитрия Радулова.
Как отмечается, для получения средств родные и близкие потерпевших должны написать соответствующие заявления и предоставить документы, подтверждающие родство.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что при пожаре в одесском отеле «Токио Стар» 9 человек погибли и 9 попали в больницу. Среди погибших — 10-летняя жительница Сум и ее мать, гражданка Австралии, жители Днепра, Киева, Одесской области. Один погибший до сих пор не идентифицирован.
Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших — отравление продуктами горения.
Владелец гостиницы, предприниматель Вадим Черный 20 августа был взят под стражу Киевским районным судом Одессы. Поданную его адвокатом апелляционную жалобу об изменении меры пресечения суд не удовлетворил. Бизнесмена оставили в СИЗО.
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