Зеленский пообещал Дуде снять мораторий на раскопки польских захоронений на территории Украины

Украина

Украина разблокирует выдачу разрешений на эксгумацию тел в польских захоронениях на территории нашей страны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время первого государственного визита в Варшаву.

По его словам, на встрече с Анджеем Дудой они договорились «перезагрузить» рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что Зеленский обещал ему дать разрешение на эксгумацию захоронений, и это состоится сразу же после завершения формирования правительства Украины.

«Этот элемент имеет фундаментальное значение для поляков, поскольку это почтение самых близких», — сказал Дуда.

На встрече с украинским коллегой польский президент также высказался за продолжение политики антироссийских санкций, назвав его «наиболее мирным способом заставить государство соблюдать стандарты международного права».

«Я заверил, что всегда здесь моя позиция будет однозначна — Украина должна вернуть территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Мы называем вещи своими именами. Территория Украины оккупирована. Крым, Донбасс должен вернуться под полный контроль Украины», — заявил польский президент.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Конституционный трибунал Польши признал неконституционными термины «украинские националисты» и «Восточная Малопольша» в Законе «Об Институте национальной памяти». Ранее польский президент Анджей Дуда опротестовал в суде ряд положений закона, а глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек заявил, что его страна готова вести с Украиной переговоры по поводу восстановления разрушенных украинских мест памяти на юге Польши. Речь идет в т. ч. о памятнике на горе Монастырь, который был разбит неизвестными в 2015 году.

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