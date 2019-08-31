- 16:57 Две компании повздорили в киевском кафе и пустили в ход оружие: есть раненые
- 16:47 Гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака
- 16:43 Где смотреть онлайн «Заря» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 6-го тура чемпионата Украины
- 16:30 В Черкасской области налетчики ранили работника АЗС и похитили 25 тысяч гривен
- 16:05 Скандальный секретарь Бориспольского горсовета избил посетителя-переселенца прямо в мэрии
- 15:44 Миллионерша Камалия экономит на детях
- 15:43 Разумков заявил о необходимости общественного контроля в расследовании гибели нацгвардейцев под Радой в 2015 году
- 15:14 Зеленский пообещал Дуде снять мораторий на раскопки польских захоронений на территории Украины
- 15:09 Синоптики пообещали украинцам еще неделю тепла
- 15:06 1 сентября 2019: самые красивые прически для девочек
- 15:03 Известный футболист-педофил осужден на 14 лет за насилие над малолетней племянницей
- 14:54 Королева Елизавета остроумно ответила, когда к ней обратились не узнавшие ее американские туристы
В Черкасской области налетчики ранили работника АЗС и похитили 25 тысяч гривен
В Черкасской области трое неизвестных в масках ограбили АЗС, расположенную на выезде из города Смела. Ранив сотрудника АЗС в живот из огнестрельного оружия, они забрали из кассы 25 тысяч гривен, после чего скрылись в неизвестном направлении. Напомним, в конце 2018 года вооруженные электрошокером грабители напали на АЗС в Киеве, однако были задержаны на месте преступления.
Инцидент произошел около 0:00 31 августа, сообщает местный Интернет-ресурс Про все.
Со слов очевидцев, бандиты говорили по-русски. Известно, что они были высокими (около 180 см) и передвигались на Range Rover темного цвета.
В настоящее время в регионе введен в действие оперативный план «Сирена». Полиция продолжает розыск автомобиля и преступников.
Напомним, в Киеве 26 августа вводили план «Сирена» после ограбления ювелирного магазина в Деснянском районе столицы. А перед этим аналогичное преступление было совершено в Борисполе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..