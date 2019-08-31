Происшествия

В Черкасской области налетчики ранили работника АЗС и похитили 25 тысяч гривен

В Черкасской области трое неизвестных в масках ограбили АЗС, расположенную на выезде из города Смела. Ранив сотрудника АЗС в живот из огнестрельного оружия, они забрали из кассы 25 тысяч гривен, после чего скрылись в неизвестном направлении. Напомним, в конце 2018 года вооруженные электрошокером грабители напали на АЗС в Киеве, однако были задержаны на месте преступления.

Инцидент произошел около 0:00 31 августа, сообщает местный Интернет-ресурс Про все.

Со слов очевидцев, бандиты говорили по-русски. Известно, что они были высокими (около 180 см) и передвигались на Range Rover темного цвета.

В настоящее время в регионе введен в действие оперативный план «Сирена». Полиция продолжает розыск автомобиля и преступников.

Напомним, в Киеве 26 августа вводили план «Сирена» после ограбления ювелирного магазина в Деснянском районе столицы. А перед этим аналогичное преступление было совершено в Борисполе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter