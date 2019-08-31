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Зеленский резко высказался о скандальном отдыхе Богдана в Сен-Тропе
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему глава его офиса Андрей Богдан оказался на Лазурном берегу Франции в День Независимости Украины 24 августа 2019 года.
По его словам в телевизионном интервью актеру Стасу Боклану на телеканале 1+1, Богдан официально ушел в отпуск, причем за 4−5 дней до Дня Независимости.
Однако, увидев в сети видео с Богданом, президент ему позвонил и сказал, что тот не прав и не может гулять в Сен-Тропе, когда его страна празднует День Независимости.
«Я ему позвонил и сказал — ты не прав», — сказал Зеленский.
Напомним, 24 августа Андрей Богдан отмечал свадьбу своих друзей — Андрея Довбенко и Анны Огренчук.
После критики его поведения в сети он резко ответил своим критикам, чем еще больше подогрел скандал.
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