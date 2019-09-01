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Ломаченко с нокдауном уверенно победил Кэмпбелла: полное видео боя
В субботу, 31 августа, в Лондоне на O2 Arena прошел бой между обладателем чемпионских поясов по версиям WBA и WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и обязательным претендентом на вакантный титул WBC британцем Люком Кэмпбеллом (20 побед, 16 из них — нокаутом, 3 поражения).
Британец, хоть и считался явным аутсайдером, продемонстрировал неплохой бокс, и поклонникам Ломаченко по всему миру пришлось изрядно поволноваться по ходу поединка. Кэмпбелл старался не отсиживаться в обороне, но, когда Ломаченко сокращал дистанцию и доставал Люка своими ударами, британцу приходилось несладко. Несколько раз после серий ударов от украинца Люк был на грани нокдауна (один раз, в 11 раунде, он все же оказался в нем, опустившись на колено), но все же выстоял до конца боя. Впрочем, понимая, что по очкам он явно уступил, британец сразу же на ринге поздравил Василия с заслуженной победой.
Таким образом, Ломаченко защищил свои чемпионские пояса WBA и WBO, а также завоевал вакантный титул WBC. Для звания абсолютного чемпиона мира в легком весе украинцу остается добыть пояс IBF, которым владеет ганец Ричард Комми (29 побед, 26 из них — нокаутом, 2 поражения).
Напомним, «ФАКТЫ» вели онлайн-трансляцию боя Ломаченко — Кэмпбелл за три чемпионских титула в легком весе.
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