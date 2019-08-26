Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя за три чемпионских пояса

Спорт

В последний день лета, 31 августа, в Лондоне на ринге O2 Arena, способной вместить 20 тысяч болельщиков, пройдет бой между обладателем чемпионских поясов по версиям WBA и WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Люком Кэмпбеллом (20 побед, 16 из них — нокаутом, 2 поражения). Кроме титулов нашего соотечественника, на кону предстоящего поединка также будет стоять пояс WBC, ставший вакантным после перехода в другую весовую категорию американца Майки Гарсии.

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Расписание обязательных мероприятий перед боем

На протяжении последней недели перед боем пройдет ряд регламентных мероприятий. Открытые тренировки боксеров состоятся в среду, 28 августа, в 19:00 (тут и далее указывается киевское время) в York Hall. Финальная пресс-конференция пройдет в четверг, 29 августа, ее начало — в 15:00. Наконец, в пятницу, 30 августа, в 15:00 в Old Spitalfields Market будет проведена церемония взвешивания боксеров.

Яркое промо-видео боя

Слова перед боем

Василий Ломаченко: «Я счастлив снова находиться в Лондоне. У меня прекрасные воспоминания о завоевании олимпийского золота. Каждый день арена была заполнена, и атмосфера была напряженной. Я думаю, что это будет очень технический бой, и вы должны заслужить уважение местных фанов, потому что они такие страстные, эмоциональные и шумные. У меня остались только отличные воспоминания о Лондоне. Я не хочу слишком много говорить. Возможно? мне предстоит самый тяжелый бой в моей карьере, потому что у Кэмпбелла преимущество в росте. Может быть, это будет для меня большой проблемой, но я никогда об этом не задумывался. Я просто делаю свою работу, усердно тренируюсь и затем выхожу в ринг. Я собираюсь выйти победителем, это все, что я знаю. Если у меня будет шанс закончить бой в стартовых раундах, я так и сделаю. Но если бой пройдет полную дистанцию, у меня не возникнет с этим никаких проблем» (The Telegraph)

Люк Кэмпбелл: «Есть ли еще легковесы, которые могут побить Ломаченко? На самом деле, не знаю. Честно говоря, я не сильно обращаю внимание на других боксеров, если мне не нужно будет драться с ними. Мое мнение такое, что друг с другом подерутся два лучших легковеса в мире. Это будет увлекательный бой. Я чувствую так, будто нахожусь в своей лучшей форме. Салидо? Между моим стилем и его стилем, определенно, миллионы миль. Но это бой, так что посмотрим, что произойдет. Ломаченко — мой самый большой вызов в карьере. Что я сделаю в случае победы? Буду работать над наследием. Думаю, я могу подняться до полусреднего веса. Думаю, это будет мое лучшее выступление в карьере, и я хочу, чтобы вы это увидели. Я буду рад победить любым путем. Если будет возможность нокаута, то фантастично. Если нет, то нет» (Seconds Out)

Боксеры завершили тренировочные лагеря

Украинец Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл завершили свои тренировочные лагеря, предшествовавшие титульному поединку, о чем сообщили на своих страницах в соцсетях.

Также в сеть попало видео заключительной тренировки Ломаченко.

Последние бои боксеров (видео)

Свой последний бой наш соотечественник проводил 12 апреля, когда в Лос-Анджелесе (США) нокаутировал в четвертом раунде британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.

Кэмпбелл последний раз выходил в ринг 15 марта, нокаутировав в пятом раунде мексиканца Адриана Янга и став обязательным претендентом на титульный бой с нашим соотечественником.

Прогнозы специалистов

Джордж Гроувз, экс-чемпион мира во втором среднем весе: «Мне кажется, что недостаточно людей дают Люку шанс. Они не видят его работы изо дня в день. Если вы в восторге от Ломаченко, вы всегда будете за него. При всем уважении к Энтони Кролле, давайте не путать популярность со способностями. Люк сделал бы то же самое с ним. У Люка и Кроллы разные родословные, разные способности. Мы еще не видели лучшего Люка. Он побывал на полу в 1-ом раунде против Линареса и проиграл раздельным решением в Штатах — а Линарес был одним из лучших в мире независимо от веса. Люди просто видят поражения в его рекорде и говорят: „Его били“. Не списывайте Люка, грядет исторический бой» (The Mirror)

Александр Лихтер, бывший тренер Алины Шатерниковой, Владимира Вирчиса и Автандила Хурцидзе: «В исполнении Василия я жду, однозначно, высокоинтеллектуальный бокс. У него очень хорошая квалификация, хорошая организация мозга. Мы увидим бокс самого высшего класса. В тоже время у Васи есть готовность рисковать, он не будет далеко держаться» (Xsport)

Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко: «Это бокс. Всего один удар может перевернуть весь бой. Потому сидя здесь, за неделю до поединка, я не могу сказать со сто процентной уверенностью кто победит. Это явно будет не простой бой для обоих боксеров, однако я убежден в победе Василия. Хоть Кэмпбелл и превосходит его по антропометрическим данным, я думаю он не сможет справится со скоростью и техникой украинца. Каким бы я не был уверенным, кто бы мне что не говорил, я все равно буду переживать от раунда к раунду до самого конца боя» (VideoBoxing)

Орландо Салидо, мексиканский боксер, который нанес Ломаченко единственное поражение в карьере: «Я думаю, что Ломаченко — хороший боксер, но не лидер pound for pound. Чтобы победить Василия, надо прессинговать его, навязать ему бой и бить по корпусу. Перебоксировать его не получится. Надо действовать жестко, заставить Ломаченко чувствовать себя на ринге некомфортно. Люк, ты должен навязать свой бой, а не соглашаться на бой Ломаченко. Пробивай в область груди и не забывай об ударах по корпусу» (Sky Sports)

Букмекеры практически не сомневаются в победе Ломаченко

Ведущие украинские и мировые букмекеры выставили свои котировки на предстоящий бой, практически не сомневаясь в победе нашего соотечественника, при этом довольно высоко оценивая вероятность того, что поединок завершится досрочно. На выигрыш Ломаченко даются коэффициенты в диапазоне 1,05−1,08 (на Кэмпбелла — 9,00−10,80), на досрочное завершение поединка в пользу Василия — 1,36−1,51 (на аналогичный успех британца — 13,00−15,00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции чемпионский объединительный бой Ломаченко — Кэмпбелл.

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