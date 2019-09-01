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В честь Дня знаний Google создал забавный дудл
Команда Google к 1 сентября подготовила забавную заставку на стартовую страницу поисковика. Анимированный дудл посвящен школьному звонку — самому главному герою праздника.
В 2019 году из-за попадания Дня знаний на выходные торжественные мероприятия в большинстве школ перенесли на 2 сентября. Согласно рекомендациям Минобразования, линейка — традиционный, но совсем не обязательный формат празднований. Школа может отметить начало учебного года по собственному сценарию. Первый урок в школах учителя могут посвятить обсуждению острых вопросов, волнующих школьников, либо же провести занятие-дискуссию про общечеловеческие ценности: свободу, жизнь и здоровье, права человека.
Поздравлять школьников, их родителей, а также учителей можно начинать уже сегодня, 1 сентября. «ФАКТЫ» предлагают добрые и шутливые поздравления в стихах каждому из причастных к Дню знаний.
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