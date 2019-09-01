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Новый сезон «Слуги народа»? В сети обсуждают интервью Зеленского о 100 днях президентства
Фильм-интервью с Владимиром Зеленским о 100 днях его президентства вызвал острые дискуссии в соцсетях. Многие остались озадачены новым форматом общения главы государства с народом. От Зеленского по итогам ста дней у власти ждали большую пресс-конференцию с ответами на накопившиеся вопросы. Вместо этого население получило приглаженный и отредактированный кинопродукт с Зеленским в главной роли, а пресс-конференцию отложили до лучших времен.
В соцсетях отмечают, что получившийся на выходе фильм — это все равно постановка, хоть и с хорошо узнаваемыми лицами в кадре. «Один актер очень хорошо сыграл седовласого благообразного журналиста. Второй актер очень хорошо сыграл президента», — отмечает блогер Алена Яхно.
«Кажется, сегодня мы стали свидетелями „пресс-конференции“ по случаю 100 дней президентства Зеленского. Или нового сезона „Слуги народа“. Я так до конца и не понял», — соглашается Юрий Смирнов.
Если отвлечься от формы и сосредоточиться на тех достижениях, которыми Зеленский похвастался в фильме, то к ним вопросов не меньше. «Про то, что за это время вырос ВВП, потому что „перестали красть“, это, конечно, прекрасно. Ну и да, „всем буду звонить, пока нет судов“ это, оказывается, доблесть, а не „телефонное право“ и злоупотребление властью», — иронизирует Валерий Калныш.
Напомним, фильм «100 дней президента» представляет собой интервью, где глава государства отвечает на вопросы Стаса Боклана, знакомого зрителям по сериалу «Слуга народа» с Зеленским в главной роли.
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