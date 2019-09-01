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Экс-главу киевского "Беркута" заметили на протестах в Москве в необычном образе (фото)

9:35 1 сентября 2019 110
кусюк
Инф. «ФАКТОВ»

Сбежавшего в Россию бывшего замкомандира киевского «Беркута» Сергея Кусюка неожиданно заметили в новом образе. После пяти лет в Москве Кусюк то ли пошел на повышение и теперь лично не участвует в разгоне митингов, либо же напротив экс-беркутовец оказался не у дел в российской столице.

На фото, снятом 31 августа в Москве, Кусюк предстал без формы и бронежилета. Вместо этого на экс-«беркутовце» летняя рубашка веселой расцветки, джинсы и белые кроссовки.

В соцсетях пользователи теряются в догадках, с чем может быть связана такая смена имиджа. На странице «Недруги за бугром» в Twitter есть как минимум четыре версии.

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Напомним, последний раз Кусюка видели разгоняющим митинги «За честные выборы» в Москве 3−4 августа. В Украине Кусюк известен как командующий разгоном «майдановцев» в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. После того как экс-«беркутовец» сбежал в Россию, он получил гражданство РФ, и Москва отказалась выдавать Украине одиозного полковника.

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