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Ukrainian Fashion Week SS20: яркие фото звездных гостей и первых показов
В субботу, 31 августа, в комплексе «Мистецький арсенал» в центре Киева стартовала неделя украинской моды Ukrainian Fashion Week SS20. На открытии мероприятия по традиции побывали многие звезды украинского шоу-бизнеса.
Фотокорреспондент «ФАКТОВ» побывал на открытии модного мероприятия и снял самые яркие моменты и наряды.
Среди звездных гостей Ukrainian Fashion Week SS20 были знаменитая балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов, шоумен Анатолий Анатольевич, попавшая недавно в скандал рэп-певица Алина Паш и другие.
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Телеведущий Тимур Мирошниченко с женой и дочерью на Ukrainian Fashion Week SS20
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Шоумен Анатолий Анатольевич на открытии Ukrainian Fashion Week SS20
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Екатерина Кухар и Александр Стоянов на открытии Ukrainian Fashion Week SS20
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Мария Бурмака на Ukrainian Fashion Week SS20
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Наталья Заболотная пришла с дочерью на Ukrainian Fashion Week SS20
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Вадим Олейник на открытии Ukrainian Fashion Week SS20
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Алина Паш на Ukrainian Fashion Week SS20
В этот раз неделю моды открыл дизайнер Артем Климчук (фото 1−4). Костюм именно от этого украинского дизайнера выбрала жена Владимира Зеленского Елена на инаугурацию президента.
В рамках первого дня показов работы продемонстрировали A.M.G. (фото 5−10), GUDU (фото 11−14). Также свою новую коллекцию презентовала известный украинский дизайнер Лилия Пустовит (фото 15−20).
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Ukrainian Fashion Week SS20 открылась показом новой коллекции Артема Климчука
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Ukrainian Fashion Week SS20 открылась показом новой коллекции Артема Климчука
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Ukrainian Fashion Week SS20 открылась показом новой коллекции Артема Климчука
-
Артем Климчук представил новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20
-
Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20
-
Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20
-
Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20
-
Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20
-
Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20
-
Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20
-
Новая коллекция GUDU на Ukrainian Fashion Week SS20
-
GUDU представил новую коллекцию на Ukrainian Fashion Week SS20
-
GUDU представил новую коллекцию на Ukrainian Fashion Week SS20
-
GUDU представил новую коллекцию на Ukrainian Fashion Week SS20
-
Лилия Пустовит показала новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20
-
Лилия Пустовит представила новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20
-
Лилия Пустовит показала новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20
-
Лилия Пустовит показала новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20
-
Лилия Пустовит показала новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20
-
Лилия Пустовит показала новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20
За пять дней Недели моды свои коллекции сезона весна-лето 2020 покажут 64 дизайнерских бренда.
В интервью «ФАКТАМ» дизайнер бренда Dastish Fantastish, эксперт «Топ-модели по-украински» Владимир Демчинский рассказал о модных трендах осени 2019.
Также смотрите, как прошло открытие Ukrainian Fashion Week 2019.
Фото Сергей Тушинский, «ФАКТЫ»
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