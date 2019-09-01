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Шоу-бизнес

Ukrainian Fashion Week SS20: яркие фото звездных гостей и первых показов

10:17 1 сентября 2019 125
Ukrainian Fashion Week SS20
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 31 августа, в комплексе «Мистецький арсенал» в центре Киева стартовала неделя украинской моды Ukrainian Fashion Week SS20. На открытии мероприятия по традиции побывали многие звезды украинского шоу-бизнеса.

Фотокорреспондент «ФАКТОВ» побывал на открытии модного мероприятия и снял самые яркие моменты и наряды.

Среди звездных гостей Ukrainian Fashion Week SS20 были знаменитая балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов, шоумен Анатолий Анатольевич, попавшая недавно в скандал рэп-певица Алина Паш и другие.

  • Телеведущий Тимур Мирошниченко с женой и дочерью на Ukrainian Fashion Week SS20
  • Шоумен Анатолий Анатольевич на открытии Ukrainian Fashion Week SS20
  • Екатерина Кухар и Александр Стоянов на открытии Ukrainian Fashion Week SS20
  • Мария Бурмака на Ukrainian Fashion Week SS20
  • Наталья Заболотная пришла с дочерью на Ukrainian Fashion Week SS20
  • Вадим Олейник на открытии Ukrainian Fashion Week SS20
  • Алина Паш на Ukrainian Fashion Week SS20

В этот раз неделю моды открыл дизайнер Артем Климчук (фото 1−4). Костюм именно от этого украинского дизайнера выбрала жена Владимира Зеленского Елена на инаугурацию президента.

В рамках первого дня показов работы продемонстрировали A.M.G. (фото 5−10), GUDU (фото 11−14). Также свою новую коллекцию презентовала известный украинский дизайнер Лилия Пустовит (фото 15−20).

  • Ukrainian Fashion Week SS20 открылась показом новой коллекции Артема Климчука
  • Ukrainian Fashion Week SS20 открылась показом новой коллекции Артема Климчука
  • Ukrainian Fashion Week SS20 открылась показом новой коллекции Артема Климчука
  • Артем Климчук представил новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20
  • Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20
  • Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20
  • Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20
  • Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20
  • Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20
  • Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20
  • Новая коллекция GUDU на Ukrainian Fashion Week SS20
  • GUDU представил новую коллекцию на Ukrainian Fashion Week SS20
  • GUDU представил новую коллекцию на Ukrainian Fashion Week SS20
  • GUDU представил новую коллекцию на Ukrainian Fashion Week SS20
  • Лилия Пустовит показала новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20
  • Лилия Пустовит представила новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20
  • Лилия Пустовит показала новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20
  • Лилия Пустовит показала новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20
  • Лилия Пустовит показала новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20
  • Лилия Пустовит показала новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20

За пять дней Недели моды свои коллекции сезона весна-лето 2020 покажут 64 дизайнерских бренда.

В интервью «ФАКТАМ» дизайнер бренда Dastish Fantastish, эксперт «Топ-модели по-украински» Владимир Демчинский рассказал о модных трендах осени 2019.

Также смотрите, как прошло открытие Ukrainian Fashion Week 2019.

Фото Сергей Тушинский, «ФАКТЫ»

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