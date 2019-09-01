Ukrainian Fashion Week SS20: яркие фото звездных гостей и первых показов

Шоу-бизнес

В субботу, 31 августа, в комплексе «Мистецький арсенал» в центре Киева стартовала неделя украинской моды Ukrainian Fashion Week SS20. На открытии мероприятия по традиции побывали многие звезды украинского шоу-бизнеса.

Фотокорреспондент «ФАКТОВ» побывал на открытии модного мероприятия и снял самые яркие моменты и наряды.

Среди звездных гостей Ukrainian Fashion Week SS20 были знаменитая балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов, шоумен Анатолий Анатольевич, попавшая недавно в скандал рэп-певица Алина Паш и другие.

Телеведущий Тимур Мирошниченко с женой и дочерью на Ukrainian Fashion Week SS20

Шоумен Анатолий Анатольевич на открытии Ukrainian Fashion Week SS20

Екатерина Кухар и Александр Стоянов на открытии Ukrainian Fashion Week SS20

Мария Бурмака на Ukrainian Fashion Week SS20

Наталья Заболотная пришла с дочерью на Ukrainian Fashion Week SS20

Вадим Олейник на открытии Ukrainian Fashion Week SS20

Алина Паш на Ukrainian Fashion Week SS20

В этот раз неделю моды открыл дизайнер Артем Климчук (фото 1−4). Костюм именно от этого украинского дизайнера выбрала жена Владимира Зеленского Елена на инаугурацию президента.

В рамках первого дня показов работы продемонстрировали A.M.G. (фото 5−10), GUDU (фото 11−14). Также свою новую коллекцию презентовала известный украинский дизайнер Лилия Пустовит (фото 15−20).

Ukrainian Fashion Week SS20 открылась показом новой коллекции Артема Климчука

Ukrainian Fashion Week SS20 открылась показом новой коллекции Артема Климчука

Ukrainian Fashion Week SS20 открылась показом новой коллекции Артема Климчука

Артем Климчук представил новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20

Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20

Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20

Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20

Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20

Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20

Новая коллекция A.M.G. на Ukrainian Fashion Week SS20

Новая коллекция GUDU на Ukrainian Fashion Week SS20

GUDU представил новую коллекцию на Ukrainian Fashion Week SS20

GUDU представил новую коллекцию на Ukrainian Fashion Week SS20

GUDU представил новую коллекцию на Ukrainian Fashion Week SS20

Лилия Пустовит показала новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20

Лилия Пустовит представила новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20

Лилия Пустовит показала новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20

Лилия Пустовит показала новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20

Лилия Пустовит показала новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20

Лилия Пустовит показала новую коллекцию в первый день Ukrainian Fashion Week SS20

За пять дней Недели моды свои коллекции сезона весна-лето 2020 покажут 64 дизайнерских бренда.

В интервью «ФАКТАМ» дизайнер бренда Dastish Fantastish, эксперт «Топ-модели по-украински» Владимир Демчинский рассказал о модных трендах осени 2019.

Также смотрите, как прошло открытие Ukrainian Fashion Week 2019.

Фото Сергей Тушинский, «ФАКТЫ»

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