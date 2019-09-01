Спорт

Сумасшедшая развязка: «Наполи» в серии А отыграл три мяча у команды Роналду, но потерпел поражение из-за автогола (видео)

Настоящим украшением 2-го тура итальянской серии А стал поединок в Турине между чемпионом страны «Ювентусом» и вице-чемпионом «Наполи» — 4:3 (Данило, 16, Игуаин, 19, Криштиану Роналду, 62, Кулибали, 90, в свои ворота — Манолас, 66, Лосано, 68, ди Лоренцо, 81).

По ходу принципиального противостояния (новый наставник «Юве» Маурицио Сарри ранее тренировал неаполитанцев!) Криштиану Роналду и компания выигрывали — 3:0, но позволили гостям сравнять счет, и только автогол защитника Кулибали на 90-й минуте принес туринцам победу. Семь мячей в матче «Ювентуса» и «Наполи» было забито впервые с 1993 года.

Кстати, клуб из Неаполя, обыгравший в первом туре со счетом 4:3 «Фиорентину», повторил рекорд чемпионата Италии 88-летней давности. Только один раз до этогоу команды серии А было семь забитых и семь пропущенных мячей после двух туров — в сезоне-1931/1932 у… «Наполи».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду шокировал сына, показав ему, в каких условиях жил и тренировался в детстве.

Фото ФК «Ювентус»



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