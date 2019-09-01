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В Техасе устроили расстрел посетителей магазина: много жертв и пострадавших (фото, видео)
В американском штате Техас в районе городов Одесса и Мидленд мужчина открыл беспорядочную стрельбу на улице. Были смертельно ранены пять человек. Еще 21 пострадавший отправлен в больницу. Полиция застрелила убийцу.
В полиции говорят, что все началось с того, что инспекторы остановили на автомагистрали «Тойоту» за нарушение правил: водитель не включил сигнал, поворачивая налево. За рулем был мужчина приблизительно 30 лет, он открыл стрельбу по полицейским и ранил троих стражей порядка.
Mass shooting in twin peaks at odessa tx pic.twitter.com/pZlWM6WRGS— mercyyyy (@mercylizzle16) August 31, 2019
Оторвавшись от преследователей, мужчина рассекал по улицам и стрелял по прохожим. В ряде случаев жертвами стали покупатели, выходившие из торгового центра. Одним из пострадавших стал полуторагодовалый малыш - ему пуля попала в лицо. Ребенка пришлось срочно доставить в больницу санавиацией.
Некоторые водители чудом избежали печальной участи. В соцсетях автомобилисты призывали держаться подальше от центра города Одесса.
Позднее стало известно, что мужчина угнал фургон американской почтовой службы. Нарушителя выследили на парковке у кинотеатра Cinergy. Полицейские применили оружие, стрелок был ликвидирован.
В полицейских сводках сначала речь шла о двух разыскиваемых мужчинах — водителе «Тойоты» и водителе почтового фургона. Затем стало понятно, что речь идет об одном и том же преступнике. «Подтверждено, что стрелок был ликвидирован возле Cinergy в городе Одесса. Других разыскиваемых стрелков нет», — говорится в заявлении полиции Мидленда.
Напомним, прошлый случай массовой стрельбы в США был зафиксирован 15 августа. Шесть полицейских получили огнестрельные ранения. До этого 4 августа в Эль-Пасо устроили стрельбу по посетителям торгового центра.
Фото deniseperezzzz/Twitter
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