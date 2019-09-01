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Мир

Присвоили Львов и Ровно: сеть возмутили фото польского поезда

11:46 1 сентября 2019 38
польша
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше к годовщине Второй Речи Посполитой появился поезд с портретом Юзефа Пилсудского и картой польских земель. Территория, обозначенная на карте, охватывает украинские города Луцк, Львов, Ровно, Броды. В Украине подобные историко-географические «шедевры» расценили как оскорбительные.

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Добавил масла в огонь тот факт, что авторы оформления явно хотели избежать скандала с Германией. Чтобы не выяснять принадлежность земель, на карте вообще решили не отображать Гданьск (Данциг), Щецин (Штеттин) и Вроцлав (Бреслау). Эта территория скрыта за элементами дизайна. А вот с восточными соседями дизайнеры не церемонились: польская территория распространяется в том числе и на литовский Вильнюс.

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Комментаторы в соцсетях уже придумали способ достойного ответа польским дизайнерам.

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Напомним, ранее в Польше опубликовали карту Украины без Крыма, но откорректировали иллюстрацию после вмешательства посольства Украины.

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