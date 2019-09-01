Спорт

Шевченко вызвал в сборную Украины еще одного футболиста

В понедельник, 2 сентября, сборная Украины начнет в столице тренировочный сбор перед отборочным матчем Евро-2020 против Литвы (7 сентября в 19:00 в Вильнюсе) и товарищеским поединком против Нигерии (10 сентября в 21:30 в Днепре).

К обнародованному ранее списку 24 футболистов главный тренер «желто-синих» Андрей Шевченко добавил еще одного игрока — 23-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» Виктора Коваленко, в активе которого 22 матча в футболке национальной команды.

Кстати, на игру в Вильнюс, которая состоится на оборудованном полем с искусственным покрытием 5-тысячном стадионе Литовской федерации футбола, наша команда отправится 5 сентября. Временной резиденцией «желто-синих» в столице Литвы станет пятизвездочный отель Vilnius Grand Resort.

Пока же главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас огласил список футболистов, вызванных для подготовки к матчу с командами Украины и Португалии. В состав вошли 23 игрока, 14 из которых легионеры: вратари — Эрнестас Шеткус («Хапоэль», Беэр-Шева, Израиль), Эмилиус Зубас («Бней-Иегуда», Израиль), Витаутас Черняускас (ЦСКА, Болгария); защитники — Миндаугас Палионис («Ян», Германия), Линас Климавичюс («Динамо», Бухарест, Румыния), Витаутас Андрюшкявичюс («Тобол», Казахстан), Эдвинас Гирдвайнис (РФШ, Латвия), Альгис Янкаускас («Судува», Литва), Эгидиус Вайткунас («Кауно Жальгирис»), Роландас Баравикас, Саулюс Миколюнас (оба — «Жальгирис»); полузащитники — Викинтас Сливка («Хиберниан», Шотландия), Донатас Казлаускас («Ритеряй», Литва), Мантас Куклис («Жетысу», Казахстан), Гедрас Матулевичюс, Овидиус Вербицкас (оба — «Судува»), Деймантас Петравичюс («Окжетпес», Казахстан), Домантас Шимкус, Модестас Воробьевас (оба — «Жальгирис»), Артурас Жулпа («Тобол», Казахстан); нападающие — Федор Черных («Оренбург», Россия), Паулюс Голубицкас («Судува»), Каролис Лаукжемис («Истра 1961», Хорватия).

Напомню, что сборная Украины с 10 очками после четырех игр лидирует в отборочной группе Евро-2020, Литва с одним пунктом после трех поединков — на последнем месте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярмоленко забил первый гол за «Вест Хэм» после тяжелой травмы.

Фото ffu.ua

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