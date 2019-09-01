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Совместное наблюдение? Боевиков «ЛНР» засняли вместе с наблюдателями ОБСЕ на мосту в Станице Луганской (фото, видео)
Миссия ОБСЕ на Донбассе позволяет боевикам просматривать свои видеозаписи, в частности, материалы аэросъемки. Так, 31 августа пока сотрудники миссии ОБСЕ вели съемку с помощью дрона, боевики «ЛНР» отслеживали картинку на мониторе наблюдателей и фиксировали ее на видеокамеру.
О странном сотрудничестве миссии ОБСЕ и боевиков «ЛНР» свидетельствует видео, обнародованное журналистом Константином Реуцким. Запись была сделана в зоне разведения сил в районе Станицы Луганской. Патруль ОБСЕ вместе с боевиками «ЛНР» находился на так и не отремонтированном мосту на оккупированной территории.
Напомним, миссия ОБСЕ на Донбассе уже несколько лет использует для наблюдения дроны, поскольку во многие районы на оккупированной территории боевики не допускают наблюдателей. Съемка с беспилотников ведется над всей территорией Донбасса — как над оккупированными районами, так и над контролируемыми Украиной.
Фото informator. media
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!