Украина

Совместное наблюдение? Боевиков «ЛНР» засняли вместе с наблюдателями ОБСЕ на мосту в Станице Луганской (фото, видео)

Миссия ОБСЕ на Донбассе позволяет боевикам просматривать свои видеозаписи, в частности, материалы аэросъемки. Так, 31 августа пока сотрудники миссии ОБСЕ вели съемку с помощью дрона, боевики «ЛНР» отслеживали картинку на мониторе наблюдателей и фиксировали ее на видеокамеру.

О странном сотрудничестве миссии ОБСЕ и боевиков «ЛНР» свидетельствует видео, обнародованное журналистом Константином Реуцким. Запись была сделана в зоне разведения сил в районе Станицы Луганской. Патруль ОБСЕ вместе с боевиками «ЛНР» находился на так и не отремонтированном мосту на оккупированной территории.

Напомним, миссия ОБСЕ на Донбассе уже несколько лет использует для наблюдения дроны, поскольку во многие районы на оккупированной территории боевики не допускают наблюдателей. Съемка с беспилотников ведется над всей территорией Донбасса — как над оккупированными районами, так и над контролируемыми Украиной.

Фото informator. media

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