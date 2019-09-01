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Происшествия

Окно машины прострелено: стало известно о загадочной смерти мужчины под Киевом (видео)

16:47 1 сентября 2019 230
На месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

Утром 1 сентября в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом был найден припаркованный автомобиль, внутри которого находился 50-летний мужчина с простреленной головой. Напомним, ранее в Днепре покончил с собой офицер полиции, выстрелив в голову из табельного пистолета.

При водителе было найдено оружие и предсмертная записка.

На данный момент инцидент квалифицирован по статьей 115 Уголовного кодекса Украины («Самоубийство»).

Проводятся первоочередные следственные действия, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о самоубийстве 68-летнего мужчины в Николаеве. У тела нашли револьвер, в вот предсмертной записки погибший не оставил.

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