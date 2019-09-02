Просто невероятно: ученые выяснили, почему мужчины проигрывают в спорах женщинам

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Женщины гораздо лучше мужчин запоминают разнообразные детали и обстоятельства, так что мужчинам лучше вообще не вступать в спор со своими «вторыми половинами» — женское мнение будет звучать более аргументированно и доказательно. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института, говорится в статье на MBS.

Ученые проанализировали сотни материалов, посвященных тому, как мужчины и женщины запоминают эпизодическую информацию. Исследования, которые они рассматривали, проводились в период с 1973 по 2013 год, ими были охвачены 1,2 миллиона человек.

В результате специалисты пришли к выводу, что женщины гораздо лучше запечатлевают в памяти детали и факты — например, о случившемся неделю назад они помнят во всех подробностях, также прекрасно запоминают события из своей жизни.

«У женщин есть небольшое преимущество в эпизодической памяти, и это преимущество варьируется в зависимости от того, что нужно запомнить. В памяти женщин лучше откладываются воспоминания о событиях в своей жизни: они помнят конкретное время, место и связанные с этими событиями эмоции», — рассказал соавтор проекта Мартин Асперхольм.

Также женщины, как оказалось, лучше мужчин запоминает лица и запахи.

В то же время мужчин отличает очень хорошая память на информацию, связанную с пространственной обработкой, в этом плане они обычно превосходят женщин — к примеру, представители сильного пола лучше запоминают разные маршруты, путь к своей машине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британский сексолог Трейси Кокс выяснила, что различия между мужчинами и женщинами во многом предопределены и их знаком зодиака. Кокс уверена, что знания этого может помочь представительницам слабого пола по крайней мере в решении хотя бы одной проблемы — как соблазнить понравившегося мужчину.

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