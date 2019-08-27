2 сентября 2019

2 сентября 1922 года на всех автомобильных заводах Генри Форда было торжественно оглашено официальное заявление. В нём говорилось о том, что рабочие и технические сотрудники, включая руководителей подразделений, будут немедленно уволены в случае обнаружения у них малейшего запаха алкоголя. Под строжайший запрет подпадало не только употребление крепких спиртных напитков, но даже лёгкого вина и пива.

Все знали о том, что спорить с Фордом было бесполезно. Если он что-либо задумывал, то добивался этого любой ценой. Так было в юности, когда 16-летним мальчишкой он убежал из дома и уехал работать в «'Электрической компании Эдисона'' в Детройте. Так было в 1899 году, когда, сконструировав свой первый автомобиль, он стал совладельцем «'Детройтской автомобильной компании''. Так было, когда он основал собственную «'Форд Мотор Компани'', начавшую выпуск автомобилей под маркой Ford A и Ford T.

В 1914 году на своём новом заводе «'Хайленд Парк'' Генри Форд начал эксперимент по использованию сборочного конвейера. Срок изготовления шасси сократился более, чем вдвое, а двигателя — на 40 минут. В том же году на предприятиях Форда появились конвейеры разной высоты — для высоких и низких ростом работников. В том же году вместо двух смен по 9 часов он внедрил три смены по 8 часов, сделав работу конвейеров круглосуточной и создав новые рабочие места. И в том же году он ввёл самую высокую в США минимальную заработную плату — 5 долларов в час.

Правда, за каждым рабочим строго следили. Тот, кто умудрялся тратить деньги неразумно, а тем более на алкоголь, увольнялся с предприятия немедленно.

У Генри Форда, которым многие восхищаются громко и безоговорочно, особенно, когда речь заходит о его таланте организатора производственных и научных технологий, было немало недостатков, порой вызывавших общественное возмущение. Как это было в случае приобретения им одной антисемитской газетёнки, в которой начали публиковать так называемые «'Протоколы сионских мудрецов''. Но в ответ на волну протестов, в которых приняли участие три американских президента, 9 госсекретарей и один кардинал, Форд нашёл в себе мужество опубликовать письмо с признанием своих ошибок: «'Как человек чести я считаю своим долгом принести извинения за дурные поступки, совершённые мною в отношении евреев, моих сограждан и братьев, и прошу у них прощения за тот вред, который я причинил им безо всякой на то причины…''

А ещё он был немного странным. В частности, в том, что касалось его отношения к теории реинкарнации. В одном из журналов Сан-Франциско было опубликовано интервью с ним на эту тему:

«'Я принял теорию реинкарнации, когда мне было двадцать шесть лет. Религия не давала мне объяснения данного феномена, а работа не приносила полного удовлетворения. Работа не имеет никакого смысла, если опыт, накопленный в одной жизни, мы не можем использовать в другой. Когда я открыл для себя реинкарнацию, это было подобно обнаружению вселенского плана — я осознал, что теперь существовал реальный шанс осуществить мои идеи. Я более не был ограничен временем, я перестал быть его рабом. Гений — это опыт. Некоторые, похоже, считают, что это дар или талант, на самом же деле это плод опыта, накопленного за многие жизни. Некоторые души старше, чем другие, и соответственно знают больше. Открытие понятия реинкарнации успокоило мой ум. Если вы записываете эту беседу, так и напишите, что это помогает успокаивать ум. Я очень хотел бы поделиться со всеми умиротворением, которое приносит такое видение жизни…''

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.