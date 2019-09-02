Стиль жизни

Лунный календарь на 2–8 сентября: когда лучше стричься и заниматься консервированием

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступившей недели, когда стричь волосы и заниматься спортом, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

2 сентября. 2−4 лунные дни, растущая Луна в знаке Весов

В целом довольно благоприятный день. Правда, подходит он больше для отдыха, чем для работы. Не рекомендуется начинать новые проекты и браться за серьезные дела — лучше довести до ума уже начатые, подобрав все мешающие идти вперед «хвосты». Можно также составлять рабочие планы на ближайшее будущее. Транзитная Луна в знаке Весов принесет трудности в принятии решений, а в особо сложных случаях и не позволит сделать выбор. Поэтому, если есть такая возможность, его нужно отложить на несколько дней. Если же все-таки ответ нужно дать именно сегодня, прислушайтесь к интуиции, так как логика вряд ли даст вам дельный совет. Также рекомендуется посвятить время отдыху — особенно это касается тех, кто в последнее время много работал.

Можно делать пластические операции на лице и шее, восстанавливать поврежденные брови и ресницы.

Стрижка в этот день не в лучшую сторону изменит структуру волос, поэтому лучше отложить на несколько дней. Можно делать маски на основе натуральных ингредиентов и ополаскивать волосы травяными отварами.

Хороший результат дадут упражнения на гибкость позвоночника и общий массаж тела.

Овощи, убранные на хранение, сохранят товарный вид до самой весны.

3 сентября. 4−5 лунные дни, растущая Луна в знаке Скорпиона

Можно принимать решения, которые до этого откладывались. Хорошо пойдет работа, требующая внимания и концентрации, научная деятельность и физические нагрузки. Рекомендуется приступать к реализации новых проектов — они пойдут как по маслу. Единственное, что может затормозить движение к цели, — чрезмерная самокритичность, нерешительность и неуверенность в своих силах. Тянуть назад могут и зависшие долги — если нет возможности их вернуть, то надо постараться хотя бы реструктурировать.

Во время пребывания Луны в знаке Скорпиона под ударом находится желудочно-кишечный тракт, поэтому от любых процедур с ним, включая промывание, лучше отказаться. Не рекомендуется также вмешательство в эндокринную систему. Не стоит применять кремы и мази на гормональной основе.

Стрижка показана слабым, истощенным волосам — после нее они станут гуще и сильнее. Для ухода за волосами лучше использовать средства с натуральными компонентами.

Хороший результат дадут занятия йогой.

Можно делать домашние заготовки — консервировать, солить и квасить.

4 сентября. 5−6 лунные дни, растущая Луна в знаке Скорпиона

Можно принимать решения, которые откладывались до этого времени, приступать к реализации новых проектов, заключать договора и совершать сделки. Хорошо пойдет работа, требующая внимания и концентрации, научная деятельность и физические нагрузки.

Особое внимание стоит обратить на здоровье кожи шеи и декольте.

Стрижка укрепит волосы и сделает их гуще. Показаны также оздоровительные процедуры для волос — маски, обертывания и полоскания.

В зале можно заняться йогой.

Рекомендуется делать домашние заготовки — консервировать, солить и квасить.

5 сентября. 6−7 лунные дни, растущая Луна в знаке Стрельца

Транзитная Луна в знаке Стрельца поможет решить многие задачи — от правовых и юридических до бюрократических: проблемы, которые долгое время камнем лежали на пути, неожиданно исчезнут как будто бы сами собой. Хорошо пойдет научная и общественная деятельность. Единственное, от чего стоит отказаться, так это от купли-продажи земельных участков и недвижимости. Успешным станет разговор с начальством о повышении заработной платы. Удачными будут начатые в это время путешествия и командировки. Главное в этот день — уверенность в себе, без нее ни за какое серьезное дело лучше не браться.

Нужно отказаться от пластических операций на лице, липосакции на бедрах и вмешательства в кровеносную систему. Для ухода за кожей лица и тела рекомендуется использовать натуральные компоненты — масла, травы, яйца и молочные продукты.

От стрижки и покраски волос в этот день лучше отказаться — они не оправдают ваших ожиданий.

В зале нужно избегать нагрузок на позвоночник — он становится уязвимым.

Можно убирать на долгое хранение корнеплоды и лук.

6 сентября. 7−8 лунные дни, растущая Луна в знаке Стрельца

Хороший день для решения юридических и правовых вопросов, регистрации предприятий и общественных организаций. Не стоит приступать к воплощению в жизнь новых проектов — лучше довести до ума те, что уже начаты, и подвести итоги уходящей недели. Пытаться сделать все запланированное до конца рабочего дня — не лучшая идея: стоит сразу перенести незавершенные дела на понедельник, чтобы потом все не переделывать. Можно отправляться в путешествия и командировки и решать с начальством деловые и финансовые вопросы.

Пластические операции на лице и липосакция могут оказаться опасными для здоровья.

В этот день стоит отказаться от любых парикмахерских процедур, но в особенности от стрижки — волосы отрастут очень быстро и приобретут неухоженный вид.

В зале не рекомендуется нагружать позвоночник.

Можно убирать на длительное хранение помидоры и лук и печь из дрожжевого теста.

7 сентября. 8−9 лунные дни, растущая Луна в знаке Стрельца

Хорошее время для решения деловых вопросов, связанных с финансами — можно составлять сметы и бизнес-планы. Деловые встречи желательно завершить до вечера, не откладывая на завтрашний день. Можно отправляться в путешествия и командировки — они окажутся удачными.

Не стоит делать пластические операции, стричь и красить волосы — результат может оказаться непредсказуемым. В уходе за кожей лица и тела рекомендуется использовать натуральные компоненты.

В зале нельзя перегружать позвоночник.

Можно убирать на хранение корнеплоды и лук.

8 сентября. 9−10 лунные, растущая Луна в знаке Козерога

Хороший день для решения вопросов с недвижимостью: если вы откладывали их до лучших времен, то эти времена настали. А вот от любых финансовых операций в это время лучше отказаться — велик риск потери денег, возможна и задержка регулярных выплат. Успешными будут непродолжительные поездки. День также идеально подходит для общения с друзьями и увеселительных мероприятий.

Можно проводить пластические операции на молочных железах, делать эпиляцию и глубокую очистку кожи, удалять пигментные пятна, прокалывать уши и удалять татуировки. Хороший результат даст использование косметических средств с биологически активными добавками.

Рекомендуется стричь волосы — после этой процедуры они станут сильнее и гуще. Можно также красить и тонировать волосы и закрашивать седину.

В зале можно нагружать позвоночник, а для бедер, стоп и голеней лучше выбрать щадящий режим.

Хороший день для консервирования варенья и соков, соления и квашения капусты, изготовления домашнего вина.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», как связаны Луна и знаки зодиака, а также о том, что и на какой фазе Луны лучше делать.

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