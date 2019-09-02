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Устроивший бойню на улицах Одессы был уволен за несколько часов до этого

В США в последний уик-энд августа произошло несколько случаев стрельбы в общественных местах. Убиты и ранены десятки людей. Полиция занята расследованием этих преступлений. Больше всего правоохранители продвинулись в деле об убийстве семи человек в городе Одесса, штат Техас. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 31 августа там, разъезжая по улицам, обстреливал случайных прохожих и автомобилистов белый мужчина. Его удалось заблокировать на парковке возле кинотеатра Cinergy. Полицейские применили оружие, стрелок был ликвидирован.

В воскресенье, 1 сентября, была установлена его личность. Убийцей оказался 36-летний житель Одессы Сет Этор. Он работал в сфере грузовых перевозок. Утром 31 августа он узнал, что его уволили. Американские СМИ полагают, что у Этора произошел нервный срыв.

Началось все примерно в 15:00 по местному времени. Сет ехал на своей машине Toyota. На шоссе между Одессой и Мидлендом он не включил левый поворот. Его тут же остановил полицейский. Однако Этор отказался выйти из машины и начал стрелять. Оказалось, он был вооружен полуавтоматической винтовкой типа AR-15. Ранив патрульного, Сет на большой скорости двинулся в сторону центра Одессы. При этом он стрелял из окна по проезжавшим мимо автомобилям, а также прохожим.

Бросив свой автомобиль, Этор убил 29-летнюю сотрудницу Почтовой службы США Мэри Гранадос и угнал ее почтовый внедорожник. Это обстоятельство сначала ввело в заблуждение полицейских и жителей города. Они полагали, что имеют дело с двумя стрелками. Один якобы ездит по Одессе в Toyota, другой — в почтовом Jeep.

В общей сложности Этор застрелил семь человек и ранил еще 22. Как заявил начальник полиции Одессы Майкл Герке, возраст убитых — от 15 до 57 лет. Среди раненых самой юной жертвой стрельбы оказалась 17-месячная девочка. Ей в лицо попали мелкие осколки пули, похожие на шрапнель. Ребенку сделали операцию.

Самый старший из убитых — 57-летний Родольфо Арко — переехал в Одессу из Лас-Вегаса менее двух лет назад после массового убийства, которое совершил 1 октября Стивен Пэддок. Он расстреливал людей на улице из окна своего гостиничного номера. В тот день в Лас-Вегасе проходил музыкальный фестиваль. Пэддок убил 58 человек и ранил 546, прежде чем покончить с собой. Арко уехал из Лас-Вегаса в Одессу, полагая, что там будет спокойнее, заявила теперь его родная сестра журналистам.

Сет Этор не был связан ни с какими террористическими организациями. В своей жизни нарушил закон до событий 31 августа лишь однажды. Это было в 2001 году в городе Уэйко, штат Техас. Он попался на незаконном пересечении границы и попытался избежать ареста. Этор признал себя виновным и получил два года условно. Что касается винтовки, которую он использовал в качестве оружия убийства, то ее Сет приобрел легально.

Полиция не рассматривает бойню в Одессе как теракт — в отличие от трагедии, которая произошла 3 августа в Эль-Пасо. Напомним, там открыл огонь по посетителям торгового центра Walmart 21-летний Патрик Крусиус. Молодой человек не скрывает своих расистских убеждений. Он застрелил 20 человек и ранил еще 26. Среди жертв бойни оказалось трое детей. Крусиус был арестован полицией. Судебный процесс над ним пока не завершен.

Губернатор Техаса Грег Эбботт 1 сентября заявил, что необходимо принять жесткие меры с тем, чтобы оружие не попадало в руки преступников. «Слишком много произошло в Техасе таких событий. Мое сердце разбито слезами, которые проливают жители штата. Я устал от смертей», — сказал Эбботт.

В воскресенье, 1 сентября, неизвестный устроил стрельбу в торговом центре Walmart в городе Хобарт, штат Индиана. Один человек получил ранение и находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Полиция Хобарта заявила, что задержаны двое подозреваемых. Речь, очевидно, идет о криминальном мотиве.

А вечером 30 августа в городе Мобил, штат Алабама, произошла стрельба на стадионе во время футбольного матча между двумя школьными командами. Ранения получили 10 подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Стрелял 17-летний Дианджело Парнелл. Ему предъявлены обвинения в девяти попытках убийства. Подозреваемый задержан. Мотив выясняется.

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