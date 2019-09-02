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Зинченко и Седан встретили из роддома жену футболиста сборной Украины (фото)
Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко перед прибытием в лагерь «желто-синих» для подготовки к матчам с Литвой (7 сентября в Вильнюсе) и Нигерией (10 сентября в Днепре) успел разделить радость с партнером по национальной команде Николаем Матвиенко, у которого накануне родилась дочь (вес малышки — 3560 граммов, рост — 55 см).
Николай Матвиенко со своей малышкой
Зинченко вместе со своей любимой Владой Седан прибыл в один из киевских роддомов на выписку супруги Матвиенко Анны домой и даже подержал малышку на руках.
Александр, Влада и супруга Матвиенко Анна
Александр и Влада с маленькой дочерью Матвиенко
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Отметим, что это первый ребенок в семье Николая и Анны Матвиенко, сыгравших свадьбу в марте 2019-го.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Зинченко и Влада Седан провели незабываемый отпуск в Лос-Анджелесе.
Фото Instagram
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