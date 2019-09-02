Доллар падает, и это не предел: эксперты назвали причины

Деньги

В понедельник, 2 сентября, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,14 грн за доллар и 27,75 грн за евро. По сравнению с пятницей, 30 августа, американская валюта подешевела на 9 копеек, а европейская валюта — на 19 копеек.

Наличные доллары банки покупают в среднем по 25 грн, продают — по 25,26 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 27,46 грн, продажи — 27,91 грн.

«Украинская гривня немного выросла в цене и с утра в понедельник торгуется на отметке 25,11 грн за доллар на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов защищать инвестиции в страну, — сообщил „ФАКТАМ“ руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит консолидироваться на текущих уровнях и не выйдет из сложившегося диапазона 25−25,2 гривни за доллар», — считает эксперт.

Стабилизация национальной валюты наблюдалась на протяжении всей прошлой недели.

«Курс гривни оставался в узком диапазоне и не смог превысить отметку в 25,2 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Межбанк также находился в узком диапазоне, а по концу недели просел на 5 копеек, закрывшись на отметке в 25,16 грн за доллар. Наличный курс гривни остался без изменений — на уровне в 25,17 за доллар.

Способствовал устойчивому положению нашей валюты аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который прошел 27 августа. За счет высокого спроса на 5-летние облигации был повышенный спрос и на гривню, благодаря чему мы и видим текущую стабильность нашей валюты. Общий объем размещений составил 1,8 млрд гривен. В паре с евро гривня по итогам недели укрепилась на 5 копеек и закрыла неделю на отметке в 27,76 грн за евро.

В ближайшие дни также ожидается проведение крупного аукциона ОВГЗ, что может сформировать спрос на гривневую ликвидность. Его общий объем не является крайне существенным и не сможет вывести курс национальной валюты значительно ниже текущих отметок. В связи с этим курс гривни в паре с долларом останется на текущей рабочей неделе в рамках диапазона 25,10−25,20 грн, а евро — на уровне 27,7−27,9 грн", — отметил аналитик.

Многие эксперты считают, что при новом правительстве дальнейшая судьба гривни будет во многом зависеть от политики Нацбанка. А от стабильности украинской валюты в свою очередь зависит уровень инфляции, а значит, и цены на продукты питания и товары первой необходимости.

«К режиму инфляционного таргетирования, то есть к достижению определенного уровня инфляции, НБУ перешел в 2015 году, — рассказал в интервью изданию The Page председатель Национального банка Украины Яков Смолий. — Тогда инфляция была выше 40%. По итогам прошлого года мы впервые за 5 лет имели однознаковий показатель — 9,8%. И к концу года ожидаем инфляцию ниже 7%. Это результат жесткой монетарной политики, к которой мы тогда прибегли. Конечно, это болезненный момент: высокая учетная ставка сегодня сдерживает кредитование реального сектора экономики. Но низкая инфляция — это фундамент будущего экономического роста. А экономика у нас уже растет 14 кварталов подряд. Мы даже изменили прогноз роста ВВП в этом году с 2,7 до 3%.

Мы сегодня имеем экономическую основу для уменьшения инфляции. Трудовая миграция замедлилась. Она вызывала повышение зарплат, а это приводило к росту потребления и цен. К тому же снижению инфляции и в дальнейшем будут способствовать достаточно высокие реальные процентные ставки благодаря монетарной политике.

Мы ожидаем, что отечественная экономика будет расти на 3% в 2019—2020 годах. И я не вижу каких-то препятствий к достижению этого показателя. Прогнозы по урожаю зерновых хорошие. Конъюнктура на внешних рынках остается для нас благоприятной. Цены на зерно, пшеницу, кукурузу — на уровне предыдущих лет. Остается нормальной ситуация с ценами на металлопродукцию. Безусловно, мировой кризис, торговые войны между Китаем и США могут частично на нас повлиять. Но продолжение сотрудничества с МВФ, которое даст доступ к внешнему финансированию более дешевому, чем размещение ценных бумаг, позволит нормально пройти пиковые выплаты, которые у нас есть в этом и следующем году.

Кроме того, мы задекларировали намерение и дали понять рынку и всем заинтересованным сторонам, что будем понижать учетную ставку НБУ в соответствии с экономическими условиями. Наша цель — снизить учетную ставку до 9% к концу 2020 года и до 8% - к концу 2021 года. А инфляция за это время должна достичь 5%. Мы ожидаем, что в следующем году инфляция будет снижаться более стремительно. Но и в этом году при наличии благоприятных факторов можем рассмотреть возможность смягчения монетарной политики и снижения ставки", — отметил председатель Нацбанка.

Напомним, что, как сообщил «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров, ключевым событием для нашей валюты в ближайшее время станет заседание Национального банка Украины, которое состоится 4−5 сентября. Ожидается, что регулятор снизит свою учетную ставку. Эксперты не исключают, что в этот раз НБУ уменьшит ставку на 1%, до уровня 16%, а возможно, даже и до 15,5%.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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