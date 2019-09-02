- 16:25 ГБР подтвердило, что работает на Портнова, — Татьяна Черновол
- 16:24 В Черкасской области спасли ротвейлера, неделю просидевшего в канализационном колодце
- 16:19 Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака
- 16:14 Не списывайте и не забывайте бутерброды: Зеленский дал советы первоклассникам
- 16:11 Граница на замке: дончане в шоке от ремонта на КПВВ "Еленовка"
- 16:11 Экс-президент Крыма впал в кому после инсульта
- 15:51 Избивали, грабили и не брезговали мелкими кражами: в Харькове перед судом предстанет банда патрульных полицейских
- 15:44 Фестиваль идей в Одессе: рекордное количество стран и участников
- 15:38 Украинский дипломат объяснил, в чем феномен избрания Зеленского
- 15:37 ФИФА назвала тройки претендентов на звание футболиста года и лучший гол
- 15:34 ЦИК прекратила полномочия 5 нардепов, ставших министрами: кто займет их места в Раде
- 15:18 Напутствие молодым: в Петербурге ОМОН "поздравил" первоклассников показательным задержанием прямо на школьной линейке
Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака
Вторник, 3 сентября, — хороший день для карьерных подвигов. А вот заводить новые знакомства или романы не рекомендуется.
«Факты» предлагают гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака, чтобы вы знали, к чему готовиться.
Овен
Вам следует избегать конфликтных ситуаций, внимательнее относиться к близким людям.
А вот погружение в работу станет отличным рецептом от плохого настроения.
Телец
Не допускайте негативных мыслей, ваша энергетика в этот день будет настолько сильна, что они могут чуть ли не материализоваться.
Близнецы
Период удачен для поисков работы и налаживания дружеских отношений, но есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительной репутацией.
Рак
Не позволяйте себе резких оценок по отношению к окружающим. Вечером устройте родным приятный сюрприз.
Лев
Появится возможность применить теоретические знания на практике и получить деньги.
Дева
Звезды советуют заняться бытовыми делами. Могут завязаться очень полезные для работы знакомства.
Весы
Прислушайтесь к своей интуиции и занимайтесь только теми проблемами, которые считаете важными. Осторожнее с финансами.
Скорпион
Постарайтесь не доводить дело до ссор с близкими. Также берегите здоровье, чтобы не проваляться всю неделю с температурой.
Стрелец
Совет звезд: внимательнее ко всем поступающим предложениям в личной сфере, не упустите свою удачу.
Козерог
Друзья и близкие решат, что слишком много вам помогают, поэтому справляться с возникающими проблемами и трудностями придется самостоятельно.
Водолей
Ваша работа принесет вам прибыль и интересный круг общения. Не забывайте отдыхать.
Рыбы
Постарайтесь не тратить драгоценное время на болтовню, тогда будут и деньги, и сюрпризы от друзей.
Удачного вам дня!
Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?