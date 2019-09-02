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- 12:28 «Наша жесткая позиция — как можно меньше вмешательства государства в энергорынки», — министр энергетики
«Наша жесткая позиция — как можно меньше вмешательства государства в энергорынки», — министр энергетики
На энергетических рынках не должно быть государства, такова принципиальная позиция нового Кабинета министров. Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, комментируя вопросы ценообразования на энергоресурсы.
«Наша жесткая позиция — как можно меньше вмешательства государства в энергорынки, либерализация экономики», — подчеркнул Алексей Оржель.
По его словам, вмешательство государства в рынки вредит их функционированию и ведет к снижению объема инвестиций, поэтому необходимо максимально уменьшить роль государства в работе энергетических рынков.
«Мы занимаем четкую позицию: в эффективных рынках не должно быть государства. Государство лишь создает условия для работы эффективных рынков. Чем выше уровень вмешательства государства в рынки, тем больше возникает диспропорций. Речь и о снижении инвестиций, и о каких-то политических моментах», — отметил министр.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 30 августа премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование на энергоносители.
«Я считаю, что здесь есть две составляющие: первая составляющая — правительство вообще не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители. Это неправильно. Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму. Этого не должно быть», — сказал Алексей Гончарук.
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