Где смотреть онлайн Украина – Финляндия: расписание трансляций матча молодежного Евро-2021

Спорт

В пятницу, 6 сентября, возглавляемая Русланом Ротанем молодежная сборная Украины (игроки до 21 года) поединком против команды Финляндии на «Славутич Арене» в Запорожье стартует в отборочном цикле чемпионата Европы 2021 года (10 сентября «желто-синие» там же сыграют с Мальтой).

Основная часть наших «сборников» собралась в отеле «Хортица Палас» в Запорожье в воскресенье, 1 сентября, в полном составе посетив поединок премьер-лиги «Заря» — «Динамо». К сожалению, из-за травм нашей команде в ближайших встречах не помогут вратарь Кожухарь («Черноморец»), защитник Попов («Динамо»), полузащитник Вантух («Олимпик») и форвард Супряга («Днепр-1»). Вместо них в расположение «молодежки» приглашены Нещерет («Динамо»), Бабогло («Александрия»), Дубинчак и Козак (оба — «Карпаты»).

В прямом эфире поединок Украина — Финляндия покажет телеканал «Футбол 1». Начало трансляции 6 сентября — в 18:30.

Напомним, что, кроме команд Финляндии и Мальты, в одной отборочной группе с Украиной сыграют сборные Дании, Румынии и Северной Ирландии. В финальном турнире, который состоится в июне 2021-го, выступят 12 команд: хозяева — Венгрия, Словения и еще 10 сильнейших сборных по итогам отбора. Напрямую в решающую стадию молодежного Евро-2021 выйдут победители девяти групп. А еще один пропуск разыграют в плей-офф (9—17 ноября 2020 года), четыре лучшие команды из занявших в группах вторые места.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молодежная сборная Украины впервые за 10 лет выиграла мемориал Виктора Банникова.

Фото ffu.ua

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