Новые тренды в осеннем маникюре: асимметрия и цвета нового сезона (фото)

Стиль жизни

Осень — прекрасное время года для самовыражения. Новые тренды в гардеробе, прическе, макияже и маникюре вдохновляют на создание новых образов. Будьте стильной на фоне зелено-багряного парка и серо-синего неба! Красивый маникюр станет эффектным дополнением к вашему любимому зонтику в дождь и к вашим митенкам в зябкий вечер. Он может стать поводом для нового знакомства в путешествии, а также снискать множество комплиментов, что всегда поднимает настроение. Важно следить за новыми трендами, чтобы выглядеть стильно и современно. И, конечно же, включать свою фантазию.

О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Алина Рэнджук.

— Яркие, неоновые оттенки ногтей остались в прошлом, — говорит Алина. — Фавориты осени — красный, бордовый и медный цвета. Посмотрите на осеннюю листву в парке — вся палитра красок уместна на ваших ногтях.

Бордовый – один из актуальных цветов осени

К слову, и сам осенний лист можно воссоздать на ногте. Любительницы флористического дизайна могут декорировать маникюр цветами. А цветовая гамма их ногтей может быть созвучна палитре красок на осенней клумбе.

Красный также считается фаворитом сезона

— Какой дизайн предпочесть?

— Асимметрия — королева сезона. Нет необходимости декорировать все ногти одинаково. Каждый ноготь может быть арт-объектом. Будьте смелее! Осень приветствует все необычное. Если вы любите классику, к вашим услугам френч.

Нет необходимости декорировать все ногти одинаково. Каждый ноготь может быть арт-объектом

Новую интерпретацию обретает беби-бумер. Теперь в этой технике может быть лишь несколько ногтей. Беби-бумер может дополняться различными деталями. К слову, эффектно смотрится беби-бумер с квадратной формой ногтей. Попробуйте новое — и это превзойдет ваши ожидания.

Новую интерпретацию обретает беби-бумер. Теперь в этой технике может быть декорировано лишь несколько ногтей

— Как лучше сочетать маникюр с макияжем?

— Нейтральные оттенки гармонируют со всем и этим удобны. Нюдовые ногти составят прекрасную компанию красной, оранжевой и розовой помаде. Маникюр и помада могут быть в одном тоне.

— А как нужно сочетать дизайн ногтей с гардеробом?

— Три критерия помогут вам сделать правильный выбор. Это должно идти лично вам, соответствовать месту и поводу и гармонировать с вашим нарядом и аксессуарами.

— Осень — пора деловой активности. Какой маникюр уместен для офиса?

— Маникюр — часть вашего имиджа. Отдайте предпочтение минималистическому, неброскому дизайну в полутонах. Осенью актуальным становится цвет металлик.

— Какой маникюр посоветуете невестам?

— Он не обязательно должен быть с камнями и блестками. Если вы любите простые вещи, можете выбрать «обнаженный» маникюр. Форма может быть овальная и круглая. Если вы сторонница экстравагантного, сделайте выбор в пользу вишневого или золотистого покрытия. Стильно смотрится маникюр невесты с формой ногтей «балерина».

— Осенью многие любят путешествовать. Какой маникюр порекомендуете путешественницам?

— О, эта тема очень интересна! Отправляясь в Париж, можете сделать дизайн с Эйфелевой башней, и вы не останетесь незамеченными. Это может быть наклейка или рисунок. Рядом с башней поместите сердечко. Это так романтично! Лондон ассоциируется у большинства из нас с королевской семьей. И если вы изобразите на ногтях корону, это будет великолепно. Также это могут быть Биг-Бен или зонтик, символизирующий капризную погоду в Англии. А если отправляетесь в Амстердам, помните: это город множества каналов, где вы можете прекрасно провести время на лодке, ветряных мельниц и тюльпанов. Все это может найти отражение в дизайне ваших ногтей. В Нидерландах очень любят оранжевый цвет.

Посмотрите на осеннюю листву в скверике – вся палитра красок уместна на ваших ногтях

— А какие ногти посоветуете девушкам, которые занимаются спортом?

— Безусловно, короткие. Важно прежде всего удобство. Вы не должны бояться сломать ноготь. Его длина и форма не должны препятствовать занятиям на тренажерах. Цвет маникюра можно выбрать любой из палитры нюдовых. В спорте, как известно, ценится естественная красота. Но и черный будет уместен, если вы сторонница необычного.

— Дайте, пожалуйста, советы по уходу за руками и ногтями в осенний период.

— Кожа рук и ногтей подвержена в осенне-зимний период сухости, и для восстановления баланса необходимо пить как можно больше воды. Используйте увлажняющий крем. Массажируйте руки с использованием масел. Отличный смягчающий эффект дают оливковое, кокосовое, касторовое, миндальное масла с добавлением морской соли, яичного желтка и картофеля. Попробуйте делать такие питательные маски — и эффект не заставит себя долго ждать. Ну, и, конечно, не забывайте пользоваться перчатками при уборке квартиры. Агрессивные моющие и чистящие средства способны нанести коже и ногтям вред. И об этом не стоит забывать. Восстановить кожу непросто. Для этого нужно длительное время. А повредить ее можно за минуту.

— Какая деталь выдает неухоженные руки?

— Сухая кутикула, поэтому ее нужно постоянно увлажнять.

— Существуют ли правила сочетания маникюра с гардеробом?

— Нет, это дело вкуса. Важно не переусердствовать в деталях. Помните: дизайнерский маникюр сам сродни аксессуару. Он должен быть безупречно выполнен, соответствовать последним тенденциям стиля, гармонировать с вашей одеждой и быть уместным.

Осенний лист смотрится на ногтях оригинально

— Трудно не согласиться. Алина, а какой маникюр вы предпочитаете для себя?

— Мне очень нравится беби-бумер. Но этой осенью я сделаю себе красные или черные ногти квадратной или овальной формы. Возможно, декорирую ногти стразами. Как и все девушки, хочу быть в тренде.

— Что вас вдохновляет в творчестве?

— Возможность творить — это и есть главный источник вдохновения. Нейл-арт — очень интересная сфера. Она постоянно развивается. И нейл-стилист должен быть не только в курсе модных новинок, но и по возможности предложить модной индустрии что-то свое, особенное. Во всяком случае я стараюсь это делать, и мне очень нравится моя работа.

Свой взгляд на то, сохранятся ли модные летние тенденции осенью-2019, и о многом другом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ранее высказала нейл-стилист из Лондона Алина Михай.

Что носить осенью 2019 года, читайте здесь.

Фото из альбома Алины Рэнджук

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