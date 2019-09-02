Политика

ЦИК прекратила полномочия 5 нардепов, ставших министрами: кто займет их места в Раде

Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами следующих по очередности кандидатов в нардепы в избирательном списке политической партии «Слуга народа» вместо пятерых сложивших полномочия нардепов из этой фракции в связи с назначением министрами. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Ранее Верховная Рада своими постановлениями от 29 августа досрочно прекратила полномочия народных депутатов Дениса Малюська, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова, избранных на внеочередных выборах 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Слуг народа».

Вместо них ЦИК признал избранными народными депутатами Украины следующих по очередности кандидатов в народные депутаты в избирательном списке этой партии. А именно: Остапенко Анатолия Дмитриевича, включенного в избирательный список под № 130, Цыбу Татьяну Викторовну — № 131, Калаура Ивана Романовича — № 132, Гришину Юлию Николаевну — № 133, Руденко Ольгу Сергеевну — № 134.

«Также в связи с поступлением соответствующих документов ЦИК зарегистрировала указанных 5 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе», — говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», Ольга Руденко является участницей «Квартала 95». Там она работала в компании менеджером по маркетинговым коммуникациям.

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