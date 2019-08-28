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Новая Рада может пополниться новыми членами "Квартала 95": названы имена
Места нардепов в Верховной Раде от партии «Слуга народа», которые отказались от мандата, могут занять кандидаты из избирательного списка партии, среди которых есть члены команды «Квартал 95».
Так, вместо Андрея Лысюка нардепом станет Елена Хоменко, 129 номер в партийном списке. Ранее она занимала должность директора по управлению и развитию цифровых продуктов ООО «Квартал 95», а также работала на руководящих должностях в ведущих телеком- и ИТ-компаниях. Она является волонтеркой ОО «Лига волонтеров», пишет «ЧЕСНО».
Отметим, что Хоменко родилась 7 декабря 1975 в Бишкеке, в Кыргызстане. Окончила экономический факультет Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана по специальности «Маркетинговый менеджмент». Получила диплом по маркетингу Чартерного института маркетинга (Chartered Institute of Marketing, UK).
Кроме Хоменко, в списке «запасных» есть еще одна участница «Квартала 95» — Ольга Руденко, которая работала в компании менеджером по маркетинговым коммуникациям.
Родилась она 29 мая 1979 в Киеве. Училась по специальности «Бизнес-администрирование» в Университете Бата (University of Bath) в Великобритании. Ранее занимала руководящие должности в сфере маркетинга и медиакоммуникаций.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Верховной Раде Украины назвали имена руководителей комитетов.
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