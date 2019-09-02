Украинский дипломат объяснил, в чем феномен избрания Зеленского

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Общество потребления, которое собирается построить в Украине команда президента Зеленского, это большой силы антидепрессант, говорит известный украинский общественный деятель и дипломат, экс-замминистра иностранных дел Даниил Лубкивский. Но в нем таятся и угрозы, о которых Даниил пишет в социальных сетях.

«Среди многих моих друзей царит смятение относительно нового правительства и вообще ситуации с новым большинством и его политикой, — написал Даниил Лубкивский на своей странице в Facebook. — У меня есть несколько предположений.

В программном интервью на «Цензоре» Игорь Коломойский широкими мазками выложил видение внутренней и внешней политики страны. Там много интересных вещей, а один тезис, по-моему, самый интересный.

ИК: «Наша задача сохранить страну. Если страна будет процветать, то наша капитализация вырастет… Это не моя идея, но она банальна — потребителя нужно беречь и лелеять, чтобы он был богатый и покупал твои услуги… Лох — это кормилец, если мы перешли на блатную риторику. Я не согласен с такой риторикой, но она понятийно отражает суть. Магнат может быть богатым, если его подданные или выгодополучатели богатые. Мы должны создать не общество рабов, а общество потребления».

Идея общества потребления — на мой взгляд, родовой признак новой власти и в целом всего феномена избрания президента Зеленского и его беспрецедентного большинства.

Общество потребления дает очень простой и понятный рецепт счастья для всех. Ожидание этого счастья преодолевает условные рамки и границы, оно — общее для разных социальных слоев, возрастных групп и даже идеологических сообществ.

Оно дарует счастье ждать благоденствия тут и сейчас. Это и есть «Европа». Это и есть «мир». Это и есть то, что надо.

Кто в здравом уме будет отрицать такую концепцию? Кто, кроме Маркса, решится назвать возможные угрозы? Кому, в конце концов, под силу предложить что-то лучшее? Ясное дело, что никому это не под силу. «Общество потребления» заполняет все боли и тревоги, раны и страхи. Умиротворяет. Заживляет.

Общество потребления — это большой силы антидепрессант.

Но один недостаток все ж таки люди чувствуют. Бог потребления заставляет ходить под низким небом. Вне поля зрения остается все, что не имеет потребительского значения или вызывает нежеланное беспокойство.

Война. Непонятная геополитика, которая принадлежит не нам, а сильным мира сего. Культура. Язык. Идентичность. Цивилизационный выбор, который значит немного больше, чем только благосостояние. Государство как нечто большее, чем только сервис. Эти вещи пока не звучат странно и пугающе. Но уже и не модно.

Геральды «общества потребления», очевидно, не имеют намерений атаковать все ценностное, что стоит за границей их ясного и хорошо продаваемого счастья.

Но это может произойти спонтанно. Потребительство не любит берегов. Аппетит растет и неминуемо подходит к границе, которая заставляет сделать выбор. Тогда декорации пошатнутся", — эти слова дипломата заставляют задуматься.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в своем программном интервью Коломойский признал, что Порошенко не дал разделить Украину на части, удержал страну в трудное время, но в то же время предложил снять с России санкции, введенные за Донбасс.

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