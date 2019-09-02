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ГБР подтвердило, что работает на Портнова, — Татьяна Черновол
По словам народного депутата Украины от партии «Европейская солидарность» Татьяны Черновол, Государственное бюро расследований показало, что теперь работает на экс-чиновника времен президентства Януковича Андрея Портнова. Об этом Черновол написала на своей странице в Facebook.
«Руководитель ГБР Роман Труба отказался внести в Единый реестр досудебных расследований мои заявления о преступлениях Портнова. Хотя отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении не допускается (ч. 4 ст. 214 УПК Украины), — пишет Черновол.
Как отмечает народный депутат, при личной встрече с ней Труба оправдывался, что ГБР открыло целый букет заказных уголовных производств по заявлениям самого Портнова, так как не могло отказать ему согласно УПК.
«Именно этим Труба объяснил открытие, например, такого антигосударственного уголовного дела, где называется „преступлением“… контрнаступление ВСУ на Донбассе в 2014 году, в результате которого освобождены 70 процентов территории Донбасса, — пишет Черновл. — На этой встрече я сообщила Трубе, что готовлю заявления о преступлениях Портнова. Он мне гарантировал, что откроет уголовные производства и проверит изложенные факты. Мои заявления касались „узурпации власти“ Портновым и его злоупотреблений на государственной должности в интересах коммерческой структуры».
По словам Татьяны Черновол, «оказалось, что Труба настолько испуган и зависим от Портнова», что она получила два отказа.
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