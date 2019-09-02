Политика

«Европейская Солидарность» требует учета выводов Венецианской комиссии и КСУ в законопроекте о снятии неприкосновенности, — Геращенко

«Европейская Солидарность», как и другие политические силы меньшинства, подчеркивает необходимость учета позиции Венецианской комиссии и оговорок Конституционного суда Украины при голосовании за снятие депутатской неприкосновенности. Об этом сказала журналистам сопредседатель фракции политической партии «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко по итогам согласительного совета.

«В ходе обсуждения важного законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности, кроме одной политической силы — партии большинства, все остальные политсилы четко отметили, что вопрос снятия депутатской неприкосновенности стоит на повестке дня и все обязаны его поддержать. Но Верховная Рада Украины должна действовать безупречно. Не выдумывать украинский велосипед или самокат, а ехать на поезде, который приведет нас к Европейскому союзу», — особо подчеркнула Ирина Геращенко.

По ее словам, при обсуждении также подчеркивалась важность учета вывода Конституционного суда Украины, а также вывода Венецианской комиссии, который полностью подтверждает эти предостережения.

«Для того чтобы у Конституционного суда не было никаких оснований для отмены нашего с вами первого голосования, важно, чтобы мы учли эти предостережения», — обратилась она к участникам согласительного совета.

Ирина Геращенко также сообщила, что фракция «Европейская Солидарность» подготовила соответствующий проект закона для того, чтобы проголосовать данное решение без процедурных нарушений.

Напомним, что парламентская фракция «Европейская Солидарность», объявившая о переходе в оппозицию, поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию, касающихся отмены депутатской неприкосновенности.

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