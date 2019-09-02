Издатели решили закрыть газету "Сегодня"

Украина

С 27 сентября 2019 года Media Group Ukraine (Киев) приостанавливает выпуск газеты «Сегодня» в бумажном варианте. Ранее журналисты пытались обратить внимание правительства на критическое состояние печатной прессы из-за тарифной политики государственной «Укрпочты».

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в MGU намерены сконцентрироваться на развитии диджитал и ТВ-форматов. Так, по словам директора Евгении Бондаренко, в Украине «система сбыта печатной прессы практически разрушена», а печать дорожает и будет только дорожать. Сообщается, что за последние девять лет средненедельный охват газет (ежедневных + еженедельных) снизился на 52%, а охват интернета вырос на 60%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале этого года редакторы украинских СМИ просили Кабмин уволить главу «Укрпочты», безотлагательно провести расчеты с печатными СМИ, назначить независимый аудит почтовых тарифов на подписку и доставку. периодической прессы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter