- 18:10 Десятки человек погибли при пожаре на судне близ берегов Калифорнии
- 17:58 Экс-помощник Реброва и Хацкевича возглавил «Олимпик»
- 17:55 Элитные гимназии и дорогие машины: звезды шоу-бизнеса отвели детей в школу
- 17:50 Август в Киеве выдался теплее обычного: климатологи подметили температурные парадоксы
- 17:23 Годами "кошмарили" бизнес: Гончарук объявил о ликвидации полицейского Департамента защиты экономики
- 17:14 Рюмка водки на столе: российских школьников в День знаний поздравляли песнями Лепса и Шнура
- 17:00 На Крещатике заметили почти голого курьера по доставке еды
- 16:51 Издатели решили закрыть газету "Сегодня"
- 16:47 Массовое отравление шаурмой под Одессой: госпитализированы десятки людей
- 16:47 «Европейская Солидарность» требует учета выводов Венецианской комиссии и КСУ в законопроекте о снятии неприкосновенности, — Геращенко
- 16:25 ГБР подтвердило, что работает на Портнова, — Татьяна Черновол
- 16:24 В Черкасской области спасли ротвейлера, неделю просидевшего в канализационном колодце
Издатели решили закрыть газету "Сегодня"
С 27 сентября 2019 года Media Group Ukraine (Киев) приостанавливает выпуск газеты «Сегодня» в бумажном варианте. Ранее журналисты пытались обратить внимание правительства на критическое состояние печатной прессы из-за тарифной политики государственной «Укрпочты».
Как сообщает «Интерфакс-Украина», в MGU намерены сконцентрироваться на развитии диджитал и ТВ-форматов. Так, по словам директора Евгении Бондаренко, в Украине «система сбыта печатной прессы практически разрушена», а печать дорожает и будет только дорожать. Сообщается, что за последние девять лет средненедельный охват газет (ежедневных + еженедельных) снизился на 52%, а охват интернета вырос на 60%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале этого года редакторы украинских СМИ просили Кабмин уволить главу «Укрпочты», безотлагательно провести расчеты с печатными СМИ, назначить независимый аудит почтовых тарифов на подписку и доставку. периодической прессы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?