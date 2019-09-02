Мир

Десятки человек погибли при пожаре на судне близ берегов Калифорнии (фото)

На туристическом судне Conception (перевозившем аквалангистов к местам погружения) близ берегов округа Вентура американского штата Калифорния в четыре часа утра вспыхнул сильнейший пожар. Предполагается, что погибли 34 пассажира, которые в этот момент спали в каютах под палубой. Пятерых членов экипажа, которые были наверху, удалось эвакуировать в ходе спасательной операции.

Береговая охрана не смогла взойти на борт судна, поскольку никак не удавалось потушить огонь: 23-метровая лодка продолжала полыхать из-за большого количества горючего на борту.

Причины возгорания пока неизвестны. «Мы надеемся, что кто-то смог спастись вплавь. Они бросили якорь не так далеко от берега. Нам нужно надеяться, но мы готовы к худшему сценарию», — заявил CNN начальник пожарного департамента округа Марк Элиасон.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в детском лагере на Прикарпатье.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter